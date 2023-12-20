Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı, '7.158 personel alınacak'

20 Aralık 2023 05:57 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 06:01

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Bakan Yumaklı, Meclis’te milletvekillerinin sorularını cevapladı. Tarım dışına çıkarılan alanlarla ilgili bilgi veren Yumaklı “2001 yılı öncesinde ortalama yıllık 124 bin hektarlık alan tarım dışına çıkarılıyordu, şu anda yıllık 15 bin hektara inmiş durumda” dedi. Sudan’da tarım arazisi kiralanmasına ilişkin konuya da açıklık getiren Yumaklı “Araziler tahsis edilmediği için, karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmediği için proje hayata geçmemiş, üretim yapılmamış, herhangi bir kaynak aktarılmamıştır. Şirketin Sudan’da herhangi bir yatırımı yoktur, kamu zararı oluşmamaktadır” diye konuştu. Saman ithalatı konusundaki eleştirilere de cevap veren Yumaklı “Biz rakamları söylemekten usandık artık. Gerçekten ben kendi adıma hicap duyuyorum. Ülkemizde hayvancılığın yem olarak kullandığı saman miktarı 18 milyon ton, bizim üretimimiz 24 milyon ton. Çeşitli amaçlarla, üretime kıyasla herhangi bir kayda değer olmayan birtakım ithalat konusunu burada ‘Saman bile ithal ediyor’ demek hakikaten üzücü. 2022’de 3.665 ton ihracat yapılmış, 217 ton ithalat yapılmış. 2023 yılının ilk 10 ayında 3.699 ton ihracat yapılmış, 234 ton ithalat yapılmış. Bence artık bu tartışmanın bitmesi gerekir siyaseten de” ifadelerini kullandı.

2018’den bu yana üzerinde fiilen orman örtüsü bulunmayan 2.620 hektarlık ormanlık alanın hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığını, bu alana karşılık hazineden 6.200 hektarlık alanın alındığını ve orman olarak tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirten Yumaklı, 2019’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 83 bin 22 olduğunu, bugün itibariyle de bu sayının 2 milyon 245 bin 526’ya ulaştığını belirtti.