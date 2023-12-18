Tarım devi iflas etti! Krize daha fazla dayanamadılar, yüzlerce çalışan işsiz kaldı
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Pandemi ve ekonomik krizler bazı şirketleri ekonomik alanda daraltmış durumda. Özellikle hammadde de yaşanan tedarik ücretlerinin zamlanması ile birlikte şirketler zor durumda kaldı. Gelen son dakika haberi ise iş dünyasını şoke etti. Tarım devi iflas etti. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı.
Ekonomik kriz ve dünya genelinde artan enerji maliyetleri şirketleri batırmaya devam ediyor. ABD'nin New Jersey Eyaleti'nde kurulu olan yüksek teknoloji kullanan tarım devi AeroFarms iflas bayrağını çekti. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı.
TARIM DEVİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ
Bir iflas haberi daha geldi. New Jersey Eyaleti'nde kurulu olan ve yeşil yapraklı sebzeler ile mikro yeşillik üreten AeroFarms, iflas bayrağını çekti.
AeroFarms, iflas süreci boyunca müşterilerine ve ana dağıtım ortaklarına hizmet vermeye devam edeceğini ve perakende pazarına girmeye devam edeceğini belirtti.
YÜZLERCE ÇALIŞANI İŞSİZ KALDI
Aynı zamanda şirket, iflas halinde bazı yatırımcılardan 10 milyon dolarlık kredi alarak, işletmenin nakit akışını ve sürdürülebilirliğini korumaya çalışacağını belirtti. AeroFarms yönetim kurulu, “Başka finansman alternatifleri araştırarak” şirketin değerini artırmayı ve borçlularına ödeme yapmayı belirttiklerini açıkladı.