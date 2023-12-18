Tarım devi iflas etti! Krize daha fazla dayanamadılar, yüzlerce çalışan işsiz kaldı

18 Aralık 2023 16:28 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 16:30

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomik kriz ve dünya genelinde artan enerji maliyetleri şirketleri batırmaya devam ediyor. ABD'nin New Jersey Eyaleti'nde kurulu olan yüksek teknoloji kullanan tarım devi AeroFarms iflas bayrağını çekti. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı.

TARIM DEVİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Bir iflas haberi daha geldi. New Jersey Eyaleti'nde kurulu olan ve yeşil yapraklı sebzeler ile mikro yeşillik üreten AeroFarms, iflas bayrağını çekti.

AeroFarms, iflas süreci boyunca müşterilerine ve ana dağıtım ortaklarına hizmet vermeye devam edeceğini ve perakende pazarına girmeye devam edeceğini belirtti.

YÜZLERCE ÇALIŞANI İŞSİZ KALDI

Aynı zamanda şirket, iflas halinde bazı yatırımcılardan 10 milyon dolarlık kredi alarak, işletmenin nakit akışını ve sürdürülebilirliğini korumaya çalışacağını belirtti. AeroFarms yönetim kurulu, “Başka finansman alternatifleri araştırarak” şirketin değerini artırmayı ve borçlularına ödeme yapmayı belirttiklerini açıkladı.