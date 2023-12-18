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    • Haberler > Ekonomi > Tarım devi iflas etti! Krize daha fazla dayanamadılar, yüzlerce çalışan işsiz kaldı

    Tarım devi iflas etti! Krize daha fazla dayanamadılar, yüzlerce çalışan işsiz kaldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tarım devi iflas etti! Krize daha fazla dayanamadılar, yüzlerce çalışan işsiz kaldı
    Enflasyon, Güncel Haber

    Pandemi ve ekonomik krizler bazı şirketleri ekonomik alanda daraltmış durumda. Özellikle hammadde de yaşanan tedarik ücretlerinin zamlanması ile birlikte şirketler zor durumda kaldı. Gelen son dakika haberi ise iş dünyasını şoke etti. Tarım devi iflas etti. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı. 

    Ekonomik kriz ve dünya genelinde artan enerji maliyetleri şirketleri batırmaya devam ediyor. ABD'nin New Jersey Eyaleti'nde kurulu olan yüksek teknoloji kullanan tarım devi AeroFarms iflas bayrağını çekti. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı. 

    TARIM DEVİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ 

    Bir iflas haberi daha geldi. New Jersey Eyaleti'nde kurulu olan ve yeşil yapraklı sebzeler ile mikro yeşillik üreten AeroFarms, iflas bayrağını çekti. 

    AeroFarms, iflas süreci boyunca müşterilerine ve ana dağıtım ortaklarına hizmet vermeye devam edeceğini ve perakende pazarına girmeye devam edeceğini belirtti.

    Tarım devi iflas etti! Krize daha fazla dayanamadılar, yüzlerce çalışan işsiz kaldı

    YÜZLERCE ÇALIŞANI İŞSİZ KALDI 

     Aynı zamanda şirket, iflas halinde bazı yatırımcılardan 10 milyon dolarlık kredi alarak, işletmenin nakit akışını ve sürdürülebilirliğini korumaya çalışacağını belirtti. AeroFarms yönetim kurulu, “Başka finansman alternatifleri araştırarak” şirketin değerini artırmayı ve borçlularına ödeme yapmayı belirttiklerini açıkladı. 

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