Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ‘Korkunç son kaçınılmaz’ dedi ve o ilimizi işaret etti: Zemin çok kötü!

18 Aralık 2023 14:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 14:29

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşanan depremler yürekleri ağızlara getirdi. Yaşanan deprem Marmara bölgesinde şiddetli şekilde görülürken uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ‘Korkunç son kaçınılmaz’ dedi ve o ilimizi işaret etti. Hemen önleminizi alın, zemin çok kötü.

Önlemlere ilk olarak herkesin yaşadığı binadan başlaması gerektiğini anlatan Yoshinori Moriwaki, depremlerde binanın zemininin büyük önem taşıdığını belirterek, "Binada biraz sıkıntı olsa da zemin iyiyse sıkıntı yok. Zemini iyi mi kötü mü bakacaksınız" uyarısında bulundu.

“DEPREME HAZIR OLMALIYIZ”

Depreme yönelik uyarılarda bulunan Yoshinori Moriwaki, şunları söyledi:

"Oturduğunuz binada ruhsat, iskan var mı, yok mu, kontrol altında yapılan bir bina mı? Bunların hepsi kontrol edilecek. 2000 yılından önceki bina mı, sonra yapılan bina mı? 2000'den sonra yapılan binaysa rahat olabilirler. Yumuşak zemin, ruhsatı olmayan ve 2000 yılından önce yapılan binalarda deprem gelince sallantı ile çökme olabilir. Bu durumda da yaşam üçgeni oluşturmak gerekiyor. Su, düdük, çikolata hazır olmalı yatağının yanında. Eşyaları sabitlememiz lazım, depremin ardından aile nerede buluşacak belirlenmeli. Bu şekilde hep beraber hazır olmalıyız."

“ARTIK GELİYOR HAZIR OLMAK LAZIM”

Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem için önlem alınması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Körfezdeki deprem, fayın güney kolundaki Bursa, İnegöl, Balıkesir ve Bandırma'dan hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda İstanbul için tabii ki deprem bekleniyor ama Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. İnsanlar artık 'ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem olacak?' sorusunu sormasın. Artık geliyor onun için hazır olmak lazım"

O İLİMİZDE YAŞAYANLAR DİKKAT! ZEMİN ÇOK KÖTÜ

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğündeki depremin denizdeki fay hattında olduğunu vurgulayan Yoshinori, şöyle devam etti:

"İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir. Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli, orada zemin çok kötü. Marmara Bölgesi'ne baktığımızda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de uzun zamandır 150 yıldır kırılmayan noktalar var. Gölcük'ten başlayıp İstanbul paralelinde adaların güneyinden geçen bir fay var denizin içinde onun da kırılması bekleniyor."

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞART

İstanbul'da kentsel dönüşümün yumuşak zeminli bölgelerden başlayarak hızlı şekilde yapılması gerektiğini belirten Yoshinori Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Avcılar'da hızlı şekilde kentsel dönüşüm yapılmalı. Komple binaların yeniden yapılması değil, güçlendirmeler yapılabilir" ifadelerini kullandı.