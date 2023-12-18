Dev kargo şirketi iflas bayrağını çekti! Binlerce çalışanı işsiz kaldı

18 Aralık 2023 13:46 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 13:48

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomik kriz ve yaşanan pandemi küresel bir krize neden olmuş durumda. Yaşanan kürese kriz şirketleri iflasa sürüklerken Almanya devi Instafreight, iflas bayrağını çekti. Binlerce çalışan işsiz kaldı.

DEV KARGO ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Ülkede yarım asırdır faaliyet gösterdiği bilinen Instafreight, Almanya’daki mahkemeye iflas başvurusu yaptı. Şirketin kurucusu yeniden yapılanma sürecinin olumlu sonuçlanacağından emin olduğunu söyledi.

Çarşamba günü Berlin-Charlottenburg mahkemesine başvuran şirketin 3PL olarak adlandırılan bölümü geçici olarak durduruldu. theloadstar.com’un haberine göre işletmenin süreklilik durumunu korumak için ciddi mali baskı altında olduğu ortaya çıktı.

BİNLERCE ÇALIŞANI İŞSİZ KALDI

Instafreight kurucusu ve MD Philipp Ortwein dün Alman medyasına iflasın nedeninin likidite sorunları değil aşırı borçlanma olduğunu, potansiyel bir yatırımcının mevcut finansman turu sırasında geri çekilmesinin işleri aksattığını söyledi.