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    Dev kargo şirketi iflas bayrağını çekti! Binlerce çalışanı işsiz kaldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dev kargo şirketi iflas bayrağını çekti! Binlerce çalışanı işsiz kaldı
    Instafreight, Ekonomik Kriz, Güncel Haber

    Dünya genelinde yaşanan pandemi ve ekonomik krizler bazı şirketlerin sonu olmuş durumda. Birçok dünya devinden peş peşe iflas haberleri gelirken, yapılan son duyuru Avrupa’yı şoke etti. Almanya’da faaliyet gösteren yarım asırlık kargo devi iflas etti. Binlerce çalışanı işsiz kaldı.

    Ekonomik kriz ve yaşanan pandemi küresel bir krize neden olmuş durumda. Yaşanan kürese kriz şirketleri iflasa sürüklerken Almanya devi Instafreight, iflas bayrağını çekti. Binlerce çalışan işsiz kaldı. 

    DEV KARGO ŞİRKETİ İFLAS ETTİ 

    Ülkede yarım asırdır faaliyet gösterdiği bilinen Instafreight, Almanya’daki mahkemeye iflas başvurusu yaptı. Şirketin kurucusu yeniden yapılanma sürecinin olumlu sonuçlanacağından emin olduğunu söyledi.

    Dev kargo şirketi iflas bayrağını çekti! Binlerce çalışanı işsiz kaldı

    Çarşamba günü Berlin-Charlottenburg mahkemesine başvuran şirketin 3PL olarak adlandırılan bölümü geçici olarak durduruldu. theloadstar.com’un haberine göre işletmenin süreklilik durumunu korumak için ciddi mali baskı altında olduğu ortaya çıktı.

    BİNLERCE ÇALIŞANI İŞSİZ KALDI 

    Instafreight kurucusu ve MD Philipp Ortwein dün Alman medyasına iflasın nedeninin likidite sorunları değil aşırı borçlanma olduğunu, potansiyel bir yatırımcının mevcut finansman turu sırasında geri çekilmesinin işleri aksattığını söyledi.

     

     

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