Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 500 personel alınacak! İşte kadrolar

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kadronun büyük bölümü destek personeli, büro personeli ve ziraat mühendisleri oluşturacak. İşte meslek meslek kadrolar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan istihdam müjdesi geldi. Buna göre bakanlığa 5 bin 500 personel alımı yapılacak.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte alım yapılacak kadrolar: