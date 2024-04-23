Tarımda gübrenin alternatifi! Leonardit dopingi

Gübrenin alternatifi olarak bilinen leonarditin tarımda kullanımı hızla artıyor. Yıllık 3 milyar dolarlık gübre ithalatı yapan Türkiye, leonardit kullanımı ile cari açığı azaltmayı hedefliyor. Uzmanlar “Gübreye göre çok daha verimli olan bu ürünü Avrupa’da birçok ülke kullanıyor. Kömürün ham hâli olarak bilinen leonardit, hem yerli oluşu hem de fiyat avantajı ile iyi bir seçenek” diyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Tarımda kullanılan gübrenin yüzde 50’si ithalat ile karşılanıyor. Sadece hazır gübre değil, gübre yapımında kullanılan amonyum ve nitratı da yurt dışından alıyoruz. 2023 yılında 3 milyar dolarlık gübre ve gübre ham maddesi ithal ettik. Bu durum çiftçinin girdi maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla vatandaşın sofrasına da zam olarak yansıyor. Ancak bir ürün var ki gübre en iyi alternatifi pozisyonunda… Adı ise leonardit… Bu ürün aslında kömürün en genç hâli, olgunlaşmamış ve yarı bitki yarı kömür olarak da nitelendiriliyor. İTÜ son yıllarda bu leonardit işine ciddi şekilde yoğunlaşmış durumda. Gübreye göre daha iyi verim sağlıyor, daha erken ve daha çok ürün alınıyor. Ayrıca ithalata da gerek yok. Kömür ocaklarının olduğu her yerde leonardit çıkarılıyor. Fiyat olarak da daha uygun. Örneğin 25 kilo gübre bugün çeşidine göre 600 lira ile 1.000 lira arasında satılıyor. 25 kilo leonardit gübre fiyatı ise 200 lira ile 500 lira arasında alıcı buluyor. Avrupa’da birçok ülke normal gübre yerine bunu kullanıyor. Özellikle tarım ülkesi Hollanda’da leonardit kullanımı oldukça fazla.

ÇOK DAHA VERİMLİ BİR ÜRÜN

İstanbul Ticaret Odası 81. Doğal ve İşlenmiş Katı Yakıt Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve İTO Mevzuat Komisyonu Başkanı Hüseyin Akarçeşme, leonarditin son zamanlarda tarımda tamamlayıcı ürün olarak kullanılmaya başladığını belirterek “Her ne kadar kömür sektörünün yan ürünü olarak görülen bir madde olsa da Türk tarımını adeta uçuracak olan, olmazsa olmaz duruma gelen bir ihtiyaç durumuna geldi. Leonardit, alkali çözeltilerde kolayca çözünebilen, yumuşak, siyah veya kahverengi, parlak ve camsı bir mineraloittir. Yakın yüzey madenciliği ile ilişkilendirilen linyitin bir oksidasyon ürünüdür. Hepimizin bildiği gibi tarım faaliyetlerinde kullanılan kimyasallar tabiatın dengesini bozmakta ve toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Tarımda kimyasal madde kullanımından uzaklaşılması ve organik tarıma olan ilginin gittikçe artması, leonardit ham maddesinin ve bu ham maddeden elde edilen humik ve fulvik asidin tarım faaliyetlerindeki önemini artırmaktadır. Ayrıca son yıllarda leonarditten elde edilen hümik asit üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. Leonardit ve türevleri, kozmetikten ilaç sanayine, sondaj sektöründen hayvan yemi ve filtre sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır” dedi.

Leonardit kullanımının sağladığı yararlardan bahseden Hüseyin Akarçeşme “Verim artışı sağlanır. Daha kaliteli, canlı, sağlıklı, besleyici ve standart ürün elde edilir. Önemli ölçüde erkencilik sağlanır. Gübre kullanılması durumunda, kullanılan gübre miktarı çok azaltılır. Leonardit (veya hümik asit) toprağın yapısını mükemmel bir şekilde düzenler ve ıslah eder. Çevreye zarar vermediği gibi topraktaki mevcut kirlenmeleri giderir. Toprağın sıkışmasını önleyerek daha iyi havalanmasını sağlar. Toprağın su geçirgenliğini artırır. Kumlu toprakların organik madde miktarını çoğaltır. Toprağın su tutma kapasitesini yükseltir. Kuraklığa karşı su kayıplarını azaltarak toprak nemini korur. Toprak rengini koyulaştırdığı için güneş enerjisinden daha iyi faydalanmayı sağlar. Topraktaki faydalı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar. Toprağın pH yapısını düzenler ve toprağı nötralize eder. Hümik asit yüksek tuzlanma sonucu ortaya çıkan toksitlenmeleri düşürür” ifadelerini kullandı.