Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolarda hararet yüksek! Zirveye yaklaştı, işte son fiyatlar...

Dolarda son dakika! “TCMB’nin Mart 2024 Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta?”, “TCMB faiz artırır mı” sorularının cevabı bugün saat 14:00’te belli olacak. Öncesinde 21 Mart dolar fiyatı 32,41 TL ile tüm zamanların zirvesine yakın seyrediyor. Ekonomistler, ağırlıklı olarak faizin sabit kalmasını beklerken; TCMB’nin sürpriz bir faiz artışıyla piyasalara mesaj verebileceği de belirtiliyor. Son tedbirlerle birlikte mevduat faizleri yüzde 50 ve üzerine çıkmış, kredi faizlerinde de son yılların en yüksek seviyelerine ulaşılmıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye’de piyasaların kilitlendiği seçimlere 7 işlem günü kaldı. TCMB’nin seçim öncesi son faiz kararı da bugün gelecek. Ağırlıklı beklenti, faizin 45’te sabit bırakılması yönünde. Yine de TCMB’nin sürpriz bir artışla piyasaya mesaj verebileceği de belirtiliyor. TCMB kararı öncesinde 21 Mart dolar fiyatı 32,41 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da dolar 33,25 TL’den fiyatlanırken; 21 Mart Euro fiyatı 35,55’te bulunuyor. Fiyatlar, aynı zamanda rekor seviyelere de yakın seyrediyor.

DÖVİZ TALEBİ YERLİDEN GELİYOR

Seçimlere kısa süre kala yükselen döviz talebinin özellikle yerlilerden geldiğini belirten İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, “Dolarda bankalar arası piyasa ile serbest piyasa arasındaki marj yüzde 3 civarında ve farkın bu kadar açılması iyi değil. Sistemin dışına çıkan döviz yok. Para içeride. Yüzde 45’lik bir politika faizi de aslında çok yetersiz değil, ancak döviz üzerindeki baskı yüksek. Böyle zamanlarda bir şeyleri kontrol etmek gerekiyor, şu anda da böyle bir döneme yaklaşmış olabiliriz” dedi.

TCMB MART TOPLANTISI FAİZ KARARI

Mevduat faizlerinin son dönemde sıkı para politikası ile birlikte yüzde 43’lerden yüzde 50’ye çıktığını hatırlatan Deriner, “Yani faizde artış gerçekleşti. Ancak seçim öncesinde dövize bu kadar talep olması sebebiyle TCMB’den bu toplantıda bir faiz artışı gelebilir ve bu çok da sürpriz olmaz. Böyle bir durumda piyasaya ‘seçim öncesinde de gerekenler yapılabiliyor’ mesajı verilmiş olur. Piyasada seçime kadar olan süreci daha rahat geçirebilir ve her iki döviz kuru arasındaki marj da daralabilir” diye konuştu.

SEÇİMDEN SONRA DOLAR YÜKSELİR Mİ?

TCMB’nin, aylık TÜFE gelişmelerini işaret ettiğini ve “gerekirse” faize kapıyı açık bıraktığını hatırlatan Prof. Dr. Selva Demiralp, “Aylık TÜFE göstergeleri beklenti üzerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu toplantıda alınacak bir faiz kararının, seçimler öncesinde sembolik sinyal değeri yüksek olur. Yapılacak bir faiz artışı ekonomide çok yavaşlatıcı bir etkiye de sahip olmaz. Kurlarda ise çok ciddi bir sıçramaya izin verilmeyecektir. Dolarda seçim sonrasında ciddi artış beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

TCMB BU TOPLANTIDA ‘PAS’ GEÇERSE…

Döviz kurları üzerinden de enflasyonun kontrol edilmeye çalışıldığını aktaran Prof. Dr. Selva Demiralp, Yatırım Finansman kanalında yaptığı değerlendirmede, “TCMB son dönemde önemli tedbirler aldı ve bu toplantıda faizi ‘pas’ geçerse, alınan tedbirlerin etkilerini görmek isteyeceklerini ifade edebilirler. Bu arada son tedbirlerle likidite fazlası çekildi, mevduat faizlerinde yansımaları görülüyor. Ancak yine de önemli olan reel faiz getirisi ve mevduat faizi yeterli olursa, TL de cazibesini daha fazla artırır” dedi.