Temu kullanıcıları dikkat! Yurt dışı online alışverişte vergisiz dönem bitiyor mu? Bakanlık'tan beklenen açıklama

Çin merkezli Temu ve Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışveriş son dönemde bir hayli arttı. Bu durumla ilgili ortaya atılan bir iddia dikkat çekti.

30 EUROLUK GÜMRÜKSÜZ LİMİT SIFIRLANACAK MI?

Yurt dışından yapılan online alışverişlerde uygulanan 30 euroluk gümrüksüz limitin sıfırlanacağı öne sürüldü. İddiaya göre, 1 euroluk ürün de alsan 10 euroluk ürün de alsan vergi ödeneceği belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Ses getiren iddia sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. CNCE-e'ye konuşan Ticaret Bakanlığı yetkilileri, iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Sektörün bu yönde uzun bir süredir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım yok" denildi.

30 EUROLUK LİMİT NEDİR?

Son düzenlemelerde beraber yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen ürünler için gümrüksüz alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. Bu düzenlemeyle beraber 30 euro ve üzerindeki alışverişlerde belirlenen vergi oranlarının uygulanması kararı alınmış oldu. Yani yurt dışından 30 euro ve üzeri bir sipariş verildiğinde ürünün geleceği ülkeye göre güncellenmiş oranda vergi ödenmesi gerekiyor.