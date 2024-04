Tereyağına oran ve punto ayarı! Taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor

Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı’na göre, tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranı en az yüzde 82 olacak. Çeşnisiz tereyağında aroma verici kullanılamayacak. Ürünlerin içerdiği süt yağı miktarları, gıda adının yanında ve en az gıdanın adıyla aynı punto büyüklüğünde belirtilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amacıyla ‘Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı’nı hazırlayarak görüşe sundu. Düzenlemeyle tereyağı ve sadeyağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli özelliklerin belirlenmesi amaçlandı. Bu kapsamda, tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranının ağırlıkça en az yüzde 82 olması kriteri getiriliyor.

Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericilerin kullanılamayacağı tebliğe eklendi. Düzenleme kapsamındaki ürünlerde, manda sütü aroması ile yoğurt aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri de kullanılamayacak. Ürünlerdeki etiketleme, ambalajlama ve işaretleme maddeleri de tebliğ taslağıyla yeniden düzenleniyor. Buna göre, ürünlerin etiketinde gıda adının temel görüş alanında yer alması gerekecek. Ürünlerin içerdiği süt yağı miktarları, gıda adının yanında ve en az gıdanın adıyla aynı punto büyüklüğünde temel görüş alanında belirtilecek. Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi de gıdanın adıyla birlikte kullanılacak. Ürünler taşınıp depolanırken ve son tüketiciye arz edilirken sıcaklığın en yüksek 6 santigrat olması gerekecek.

31 ARALIK’A KADAR GEÇİŞ SÜRECİ

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulanacak. Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024’e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek. Düzenlemeyle tüketicilerin korunması, ürünlerdeki taklit ve tağşişin önlenmesi amaçlanıyor.

TAVUK UCUZLARSA KIRMIZI ET DE UCUZLAR

Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor. Alınan kararı desteklediğini ifade eden Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı “Güzel bir karar. Önce iç piyasayı doyuralım, sonra dışarıya ihracat yapalım. Ramazan Bayramı’nda tavuk satamadık. 5 kasa istiyorsak 1 kasa verdiler, piyasadan mallarını çekince esnaf zor durumda kaldı” dedi. Tavuk ihracatına sınırlama getirilmesinin kırmızı et fiyatını da etkileyeceğini kaydeden Yardımcı, Türkiye’de temel gıda maddeleri içinde en az zammın kırmızı ete geldiğini fakat vatandaşın alım gücü olmaması nedeniyle pahalı geldiğini söyledi ve ekledi: İhracata yasak geldiğinde mamul elde çok olursa ve tavuk ucuzlarsa et dengelenir. Tavuk fiyatı ucuz olursa vatandaş tavuğa yönelir, tezgâhta eti satamazsan üreticiden de aracıdan da almazsın. Etin, üreticinin ahırında beklemesi işine gelmez, tabii et fiyatlarında da düşme olur. Tavuk ucuzlarsa et de ucuzlar.

BAKAN YUMAKLI: YENİ SEZONA HAZIRIZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububatta yeni hasat sezonunun başarılı geçmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafında bütün hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Yumaklı “Randevu sistemi ve planlanan alım ve depolama programlarımızla tüm tedbirleri almış durumdayız. TMO, her dönemde olduğu gibi bu sezon da üretimin sürdürülebilirliği ve piyasa istikrarı için başta üreticilerimiz olmak üzere tüm kesimlere hizmet vermeye devam edecek” dedi. Arpa ekim alanlarında geçen seneye göre yüzde 4’lük, buğday ekim alanlarında ise yüzde 7’lik artışın söz konusu olduğunun altını çizen Yumaklı “Mayıs’ın 15’ine kadarki yağışlar rekoltenin gidişatını belirlemiş olacak. Ekim 2023- Nisan 2024 arası yüzde 25’in üzerinde yağışlarda fazlalık var” şeklinde konuştu.