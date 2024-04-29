Afrika’ya Van kahvaltısını da taşıyacak! Elite World ilk yurt dışı otelini Fildişi’nde açıyor

Elite World Hotels & Resorts, yurt dışındaki ilk oteli için Afrika ülkesi Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ni seçti. Ülkenin başkenti Yamoussoukro’da hayata geçirilecek proje, Batı Afrika’nın ilk Türk oteli olacak.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Elite World zincirinin lüks kategorideki Elite World Grand markasıyla hizmet verecek ‘Elite World Grand Yamoussoukro’nun yatırımı 60 milyon avro bedelle Bodo Services SARL firması tarafından yapılacak.

Franchise iş modeliyle Elite World tarafından işletilecek otel; 300 oda, 2 alakart restoran, 1 açık büfe restoran, 1 casino, lobi bar, kongre merkezi, açık ve kapalı havuz, spa merkezi, aqua park ile şehrin en büyük kapasitedeki tesisi olacak. Şehrin en büyük kongre merkezinin yanı sıra 3.500 kişilik bir oditoryuma da sahip olacak otel, bölgede yapılacak büyük çaplı organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. 100 dönüm arazide hayata geçirilecek otelin inşaatına 6 ay içesinde başlanacak. Otelin Haziran 2026’da ise ilk müşterilerini ağırlaması hedefleniyor.

SIRADA AVRUPA VAR

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Emel Elik Bezaroğlu, yakın zamanda otellerinde başlattıkları ‘Dünden Bugüne İz Bırakan Lezzetler: Van Kahvaltısı’ projesini Fildişi Sahili’nde işletecekleri otele de taşıyacaklarını söyledi. Afrika’nın turizmde saklı kalmış bir potansiyel taşıdığına vurgu yapan Bezaroğlu “Büyüme hedeflerimiz çerçevesinde sadece yurt içi ve yurt dışında yakın coğrafyalar değil, turizmde büyüme potansiyeli taşıyan uzak coğrafyalar da bulunuyor. Elite World Grand Yamoussoukro bu hedeflerimizin ilk örneğini teşkil ediyor” dedi. Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi ise 20 yıllık franchise anlaşması yaptıklarını belirterek, ülkenin farklı şehirlerinde otel projeleriyle de ilgilendiklerini söyledi. Petekçi “Yurt dışı açılımımızda Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkeler de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yıl sonuna kadar Avrupa’da bir yeri daha anons edeceğimizi düşünüyoruz. 2030’da 50 otele ulaşma hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu. Fildişi ile birlikte 12 otele ulaşacaklarını anlatan Petekçi, 450 çalışanın olması planlanan otelde yönetici konumundaki yüzde 10’luk kesimin Türklerden oluşacağını ifade etti.