Tezgaha inmesiyle tükenmesi bir oldu! Yerli kavunun fiyatını gören kapış kapış aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir üreticinin ürettiği kavunlar semt pazarlarında yerini almaya başladı. Kilosu 20 TL'den satışa sunulan kavunlar kısa sürede tükendi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi semt pazarında yerli kavun tezgâhtaki yerini aldı.

Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği yerli kavun yoğun talep yüzünden semt pazarında öğle saatlerine kadar tükeniyor. 30 yılı aşkın süredir çiftçilik yapan Fahrettin Demir, bu yıl kiraladığı 30 dönüm alana kavun ekimi yaptığını ve yaklaşık 80 ton ürün beklediğini söyledi.

Tezgaha inmesiyle tükenmesi bir oldu! Yerli kavunun fiyatını gören kapış kapış aldı - 1. Resim

"20TL'DEN SATIŞA ÇIKARDIM" 

Üretici Demir, "Yeni hasat ettiğim yerli kavunun kilosunu bu haftaki pazarda 20 TL’den satışa çıkardım ve kavunlar kısa sürede tükendi. Yetiştirdiğim süreç içerisinde sadece hayvan gübresi kullandığım için kavunların kendine özgü kokusu ve lezzeti oluyor. Vatandaş bunu bildiği için yerli kavunu tercih ediyor" dedi.

