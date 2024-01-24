Ticaret Bakanlığı stokçulara göz açtırmadı! Fahiş fiyata ceza yağdı

24 Ocak 2024 08:42 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:05

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL ceza uygulandı. Konu ile ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103 milyon 160 bin 995 TL idari para cezası uygulanmıştır. "

ETİKET ÜSTÜNE ETİKET

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikâyetlerin arttığını söyledi. Kılıç, ürünün indirimden önceki fiyatının da mutlaka etikette bulunması gerektiğini belirterek, “Etiket üstüne etiket basılıyor, etiketler incelendiğinde indirim yapılmadığı görülüyor.

"TÜKETİCİLER UYANIK OLMALI"

Tüketiciler, indirim algısıyla yönlendiriliyor. Etiket oyunlarına karşı tüketiciler uyanık olmalı. Tüketiciler, indirimlerle ilgili sorun yaşamaları durumunda Ticaret Bakanlığının ‘Alo 175’ hattını arayabilir, Bakanlığın il müdürlüklerine veya belediyelerin zabıta birimlerine başvurabilir” değerlendirmesini yaptı.