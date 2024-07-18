Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv ve emlakta fırsatçılık yapanlara 889 milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otomotivde stokçuluk yapanlara ve emlak sektöründe fahiş fiyat uygulayanlara 889 milyon lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, hem piyasa bozucu eylemleri hem de vatandaşların mağduriyetini engelleme adına yapılan denetimlerde toplamda 889 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ticaret Bakanlığı olarak adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmekle birlikte, tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere çeşitli sektörlerde yoğun denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede gerekli tüm hukuki ve idari tedbirler hızlı bir şekilde alınmaktadır.

OTOMOTİV TİCARETİNDE DÜZENLEMELER - DENETLEMELER

Bu hassasiyete binaen motorlu kara taşıtlar' piyasasındaki arz ve talep dengesizlikleri sonucu ikinci el otomobil satışlarında yaşanan fiyat artışları ile stokçuluk ve sıfır taşıta erişim sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla alınan makroekonomik tedbirlerin yanında, ihtiyaç duyulan düzenlemeler Ticaret Bakanlığı olarak gecikmeksizin hayata geçirilmiştir.

Araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kaldırılması hususunda yapılan çalışmalarımızda 294 milyon lirası, stokçuluk faaliyetleri olmak üzere otomotiv sektörüne 457 milyon TL ceza kesildi.

MOTOSİKLETLER DE AYNI DÜZENLEME KAPSAMINA ALINDI

Bu kapsamda, motorlu kara taşıtları piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesini temin etmek üzere, 16 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe alınan ve piyasa üzerindeki olumlu etkisini göz önünde bulundurarak 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılan 6 ay - 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında bugüne kadar yaklaşık 52 Milyon TL, son 1 yılda otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 17 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca motosikletler de aynı düzenlemelerin kapsamına alınmıştır.

Bunun yanı sıra, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenlere Ticaret Bakanlığı tarafından son 1 yılda yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Diğer taraftan, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Söz konusu düzenlemeye aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili bayilere stokçuluk kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık 294 Milyon TL, son 1 yılda ise yaklaşık 219 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek, bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenmiştir.

EMLAK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELER - DENETLEMELER

Ticaret Bakanlığı olarak özellikle yaşanan deprem felaketinden sonra, gayrimenkul sektöründe yaşanan gerçeklikten uzak spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalarımızda ise ilan platformlarından temin ettiğimiz konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlerimiz devam etmekte olup, vatandaş mağduriyetine yol açanlar hakkında idari para cezaları uygulanmaktadır.

Emlak sektöründe gerçekleştirilmeye çalışılan bilinçli fiyat artışlarını engellemek adına emlak sektörüne 121 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan emlak işletmelerine son 1 yıl içinde yaklaşık 89 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu denetim çalışmalarımıza ek olarak Ticaret Bakanlığımızca otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerinde yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere uygulama başladığı an itibariyle yaklaşık 75 Milyon TL, son 1 yılda ise yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır."