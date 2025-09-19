TİGEM 3 bin 200 küçükbaş hayvan satacak! İşte ihale tarihi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 3 bin 200 küçükbaş hayvanı satışa çıkardı. İhale açık artırma usulüyle 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 2 bin 300 erkek, 400 dişi kuzu ve 500 koyun olmak üzere 3 bin 200 küçükbaş hayvan, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.
İhale, açık artırma usulüyle 2 Ekim saat 14.00'te işletmenin idare binasında yapılacak.
