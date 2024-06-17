Tohumda yerli üretim yüzde 97! Tarıma 51 tarla bitkisi daha kazandırıldı

Türk çiftçisinin kullandığı tohumların yüzde 97’si yerli… Ve yerli tohumlar 117 ülkede toprakla buluşuyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli tohumculuğun geliştirilmesi için yerli bitki ıslahı ve geliştirme çalışmalarını artırarak sürdürdüklerini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yerli tohumculuğun geliştirilmesine yönelik ıslah ve geliştirme çalışmaları yürüttüğüne dikkati çeken Yumaklı, TAGEM’e bağlı ülke genelinde faaliyet gösteren araştırma enstitüleri tarafından, 2024 yılında 7 ekmeklik buğday, 6 arpa, 4 ayçiçeği (2 hat-2 çeşit), 3 çörekotu, 3 kuru fasulye, 3 nohut, 2 makarnalık buğday, 2 çeltik, 2 domuz ayrığı, 2 hardal (1 beyaz - 1 kahverengi hardal), 2 tek yıllık çim, 2 keten (liflik), 2 patates, 2 tütün, 1’er ak üçgül, biberiye, çivit otu, çok yıllık çim, mercimek, rezene, soya, yağ şalgamı ve yulaf çeşidi olmak üzere toplamda 51 yeni türün tescil ettirildiği ve Türk tarımına kazandırıldığı bilgisini verdi.

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Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Tescil ettirilen çeşitlerle beraber Tarla Bitkileri Millî Çeşit Listesinde; TAGEM’e bağlı faaliyet gösteren Araştırma Enstitü Müdürlükleri tarafından tescil ettirilen çeşit sayısı 1.004’e ulaştı. Tohumculukta ülkemizi daha da iddialı hâle getiriyoruz. Bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Ülkemizde kullanılan tohumların yüzde 97’sini ülkemizde üretiyoruz. Son 22 yılda sertifikalı tohum üretimini 9 katına çıkardık. Yine ülkemizde kullanılan tohumların yüzde 40’ı TAGEM tarafından tescil edilen çeşitlerden oluşmakta. 117 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz."