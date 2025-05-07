Toplamda 6.2 milyar lira! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Göktaş, toplamda 6.2 milyar lira ödeme yapılacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili müjdeli bir haber verdi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

"HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK"

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.