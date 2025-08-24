Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'ın üç yılda servetini üçe katladı: 6 milyar $’a ulaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, son 3 yılda yaptığı tahvil yatırımlarıyla servetini 6 milyar dolara yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın serveti 6 milyar dolara ulaştı. Forbes’agöre Donald Trump’ın serveti 2022’de, ilk başkanlık dönemi sona erdiktensonra 2,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Trump, yaptığı tahvil yatırımlarıylaservetini üç yılda yaklaşık üç katına çıkardı. Trump ocak ayında görevebaşlamasından bu yana yerel yönetimler, doğalgaz bölgeleri ve büyükAmerikan şirketlerinin borçlanma senetlerine yatırım yaparken; T-MobileUS, UnitedHealth, Home Depot ve Meta gibi büyük şirketlerden tahvil aldı

