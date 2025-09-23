Trump’tan Türk ihracatçısına kırmızı halı

ÖMER TEMÜR GAZİANTEP - ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergileri Türk üreticilerine yeni fırsat kapıları aralıyor. Türkiye, yüzde 15’lik ek gümrük vergi oranıyla diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı hâle gelirken; Trump Hindistan’a yüzde 55 vergi ile Antepli üreticilerin önüne adeta kırmızı halı serdi. Dünyanın en büyük halı üssü konumunda bulunan Gaziantep’te halı üreticileri ABD’deki rakiplerinden pay kapmak için harekete geçti.

TÜRKİYE’YE TALEP ARTTI

İhracatının yüzde 50’den fazlasını ABD’ye gerçekleştiren Koza Halı’nın İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, Hindistan’a karşı muadil ürünler için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Trump Türkiye’ye önce yüzde 10, sonra yüzde 15 vergi koydu. ABD’deki en büyük rakibimiz olan Hindistan’a ise yüzde 55’lik vergi geldi. Türkiye olarak ciddi anlamda avantaj yakaladık. Hint grubu ürünlerde desen ve tasarım alanında AR-GE çalışmalarına başladık. 2026 yaz dönemi için planlarımızı yaptık” dedi. Hindistan’a vergi sonrası ABD’den Türkiye’ye talebin arttığına dikkat çeken Cingisiz, önümüzdeki yıl içerisinde çok daha büyük siparişler beklediklerini dile getirdi.

ÜRETİMİN %60’I İHRACAT

ABD’de daha çok outdoor ürünlerle yer aldıklarını dile getiren Cingisiz, şu bilgileri verdi: 2004’ten beri ABD’deyiz. Walmart, Home Depot, Sam’s Club gibi büyük mağaza zincirlerinde yer alıyoruz. Son 10 yıldır da en büyük pazarımız diyebilirim. Toplam ihracatımızın yüzde 50’sini Amerika’ya gerçekleştiriyoruz. Geri kalanı ise Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerine. Orta Doğu’da Arabistan’da, Uzak Doğu’da Çin ve Malezya’da varız. 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 60’ını yurt dışına ihraç ediyoruz. Ülkemize yıllık 25-28 milyon dolar döviz girdisi sağlıyoruz. Hedefimizde Kuzey Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri var.

Cingisiz, yurt içinde ise markalaşmak istediklerini belirterek, “Koza ve Calvin Klein markasıyla üretim yapıyoruz. Türkiye’de 13 mağazamız var. Aslında bizim için önemli olan kendi markamızı, Koza Halı’yı bir yerlere taşımak. Showroom’lar açıp kendi markamızı satmak istiyoruz” diye konuştu.

BELÇİKA'NIN TAMAMI ANTEP ETMİYOR

Cingisiz, 50 milyar dolarlık dünya halı pazarından Gaziantep’in 2,5 milyar dolar pay aldığına dikkat çekerek, “Antep’te 200’e yakın halı firması ve 1.500’e yakın dokuma tezgâhı bulunuyor. Dünya parça halı ihtiyacının yüzde 65’i Gaziantep’ten karşılanıyor. Aslında halı üretimi buraya Belçika’dan geldi. Belçika ve Almanya’dan alınan makineler 2000’li yılların başında Gaziantep’in önünü açtı. Hatta 5-6 yıllık ikinci el makineler eskimemiş olmasına rağmen bize satıldı. Bugün Belçika’nın tamamında bile 1.500 tane dokuma tezgâhı yok” dedi.

MISIR BİZİMLE BAŞ EDEMEZ

Cingisiz, tekstil sektörünün aksine halı sektöründe Mısır’a göç olmadığını söyledi. Cingisiz, “Bugün Mısır da, Türk Cumhuriyetleri de bizimle baş edebilecek seviyede değil. Aynı makineleri, aynı hammaddeleri kullansalar da sonuçta bir know-how var. Burada oturmuş bir ihracat yapısı var. Avrupa’ya çok yakınız” dedi.

Calvin Klein’e 10 milyon dolar yatırım yapacak

Türkiye’de Antep’te Calvin Klein markası ile üretim yaptıklarını anlatan İbrahim Cingisiz, “Calvin Klein, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Kuveyt ile Avrupa’da Almanya ve Romanya’nın yönetimini bize verdi. Markaya özel 16-17 tane koleksiyon yaptık. Koleksiyonlarımız Amerika’da da kullanılıyor” dedi. Calvin Klein için 10 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıklayan Cingisiz, 730 olan istihdam sayısını da bine çıkaracaklarını bildirdi.