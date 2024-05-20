TÜİK 21 sözleşmeli personel alıyor! Son başvuru tarihi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; TÜİK'in alacağı 21 personel Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetimi daire başkanlıklarında görev alacak.

Buna göre, 5 kişi kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı, 3 kişi kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 2'şer kişi kıdemli sistem uzman ile kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı, 1'er kişi kıdemli sistem uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, yazılım proje yöneticisi, kıdemli siber güvenlik uzmanı, yazılım test uzmanı, sistem uzmanı, siber güvenlik uzmanı, veri tabanı yöneticisi ve veri bilimci olarak istihdam edilecek.

BAŞVURULAR 3 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Başvurular 3 Haziran'a kadar TÜİK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti üzerinden veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacak.

Genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından sınava katılacakların listesi kurumun internet sitesinde 26 Haziran'da ilan edilecek. Uygulamalı ve sözlü sınav ise 1-12 Temmuz tarihlerinde kurumda gerçekleştirilecek.