TÜİK rakamları açıkladı! Dış ticarette 9.8 milyar dolarlık açık

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay 19.2 milyar dolarlık ihracat, 29.1 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Böylece dış ticaret açığı da yüzde 12,9 artarak 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Ocak-nisan dönemindeki dış ticaret açığı ise yüzde 30,5 azalarak 30.2 milyar dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat %4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat %9,0 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Nisan ayında %3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan, 17 milyar 291 milyon dolara geriledi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %2,3 artarak 21 milyar 855 milyon dolardan, 22 milyar 354 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,5 azalarak 39 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA %12,9 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Nisan ayında %68,8 iken, 2024 Nisan ayında %66,1'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE %30,5 AZALDI

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %30,5 azalarak 43 milyar 539 milyon dolardan, 30 milyar 243 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Nisan döneminde %64,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %73,3'e yükseldi.

NİSANDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,6

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

NİSANDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %69,5

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Nisan ayında ara mallarının payı %69,5, sermaye mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %16,7 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı %70,3, sermaye mallarının payı %14,5 ve tüketim mallarının payı %15,1 oldu.

NİSANDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 483 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 170 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 876 milyon dolar ile Irak, 861 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,0'ını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 708 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 995 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 373 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 310 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 232 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 754 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 327 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 242 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 984 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 331 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 15 milyar 310 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 8 milyar 524 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 617 milyon dolar ile İtalya, 5 milyar 477 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,1'ini oluşturdu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %3,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %3,5 azalırken, ithalat %5,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat aynı kalırken, ithalat %5,9 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,6 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2'dir.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,3'tür. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,9'dur. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,2'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalarak 17 milyar 310 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 26 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı %13,7 artarak 8 milyar 173 milyon dolardan, 9 milyar 296 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Nisan ayında %68,3 iken, 2024 Nisan ayında %65,1'e geriledi.

İHRACAT 2024 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 75 MİLYAR 85 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 artarak 75 milyar 85 milyon dolar, ithalat %9,5 azalarak 105 milyar 701 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %29,1 azalarak 43 milyar 172 milyon dolardan, 30 milyar 616 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Nisan döneminde %63,1 iken, 2024 yılının aynı döneminde %71,0'a yükseldi.