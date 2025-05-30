Turizmde hedef zenginler! Ziyaretçi sayısı değil, harcaması önemli

Turizmde “her şey dâhil” modelinde dünyada en iyi hizmeti veren Türkiye; kongre, sağlık, spor ve golf gibi segmentlerle artık sayısal büyümeyle değil, kişi başı harcamayı artıracak konseptlerle öne çıkacak.

ÖMER ŞEN - Geçtiğimiz yıl 62,2 milyon turiste ev sahipliği yapan Türkiye, dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke oldu. 2025 hedefi ise bu başarıyı bir adım ileriye taşıyarak 70 milyon turist ve 70 milyar dolar seviyesini aşmak. Ülke turizminde lüks ve niteliğin bu yıl ekonominin yeni odak noktası olacağını söyleyen Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya “Bu hedefin tutturulabilmesi için özellikle lüks segmente yönelik yatırımların desteklenmesi, yerel istihdama olan katkının artırılması ve döviz girdisinin kalıcı hâle getirilmesi gerekiyor. Türkiye turizmi, her segmentte doğru yatırım yaparak ve bu yatırımları kesinlikle doğru fiyatla taçlandırarak sürdürülebilir büyümeyi garanti altına alabilir. Sürdürülebilir turizmin gelişmesi için nitelikli yatırımlar şart” dedi.

ODAK NOKTA LÜKS VE NİTELİK

Turizmde artık sayısal büyümeyi konuşmanın yeterli olmayacağını ifade eden Alkaya “Her şey dâhil, modelinde dünyada en iyi hizmeti veriyoruz ancak kişi başı harcamayı artıracak konseptleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Kongre, sağlık, spor ve golf gibi segmentlerde Türkiye’nin potansiyeli çok yüksek. Bunu mutlaka çok daha iyi değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu. Özellikle Cornelia Hotels’in bünyesindeki NEST Kongre Merkezi’nin NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu gibi prestijli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Alkaya şunları söyledi: “2026 yılında Dünya Uzay Kongresi’ne ev sahipliği yapacak olmak hem tesisimiz hem de Türk turizmi adına büyük bir gururdur. Bu tip organizasyonlar, Türkiye’yi kongre turizmi liginde üst sıralara taşıyacaktır.”

Alkaya, sektörde yaşanan personel bulma sıkıntısına da dikkat çekerek “Turizm artık küresel ölçekte personel krizinin de merkezinde. Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden personel temin etmek zorunda kalıyoruz. Ülkemizde de Türk gençleri sektörden belli oranda uzaklaştı. İş kollarında daha seçici davranıyorlar” ifadelerini kullandı.

GOLF VE KONGRE STRATEJİK ALAN

Antalya’yı turizmin başkenti olarak niteleyen Zafer Alkaya, en fazla Almanya ve Rusya’dan misafir ağırlayan şehirde İngiliz, Polonyalı, Hollandalı turist sayılarında yaşanan önemli artışa dikkat çekti. Alkaya “Her yıl gelen turist sayısı kadar, kişi başı harcamanın artması da hedeflenmeli. Golf ve kongre turizmi gibi niş alanların stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.