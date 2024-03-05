Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet kampanyası: 5-6 Mart tarihleri arasında...

Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet kampanyası: 5-6 Mart tarihleri arasında...

Düzenleyen: /
- Güncelleme:
Türk Hava Yolları&#039;ndan ucuz bilet kampanyası: 5-6 Mart tarihleri arasında...
Türk Hava Yolları, Haber

Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları (THY), yeni bilet kampanyasını duyurdu. 5-6 Mart 2024 tarihleri arasında, 11-31 Ekim 2024 tarihleri için alınan biletler indirimli olacak. THY'den yapılan açıklamada biletlerin 799 TL'den satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi. 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.

Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu.
Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.

Kampanya kapsamında 65 bin koltuk satışa sunulacak.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Türkiye’nin dört bir yanına! Yurt içi biletlerinizi 5-6 Mart’ta alın, 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında 799 TL’den başlayan fiyatlarla uçun."

Düzenleyen:  - Ekonomi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ramazan boyunca kırmızı etin fiyatını sabitlediler! İşte kampanyaya katılan zincir marketler - EkonomiRamazan boyunca kırmızı etin fiyatını sabitledilerTicaret Bakanı Bolat: Türkiye'nin dış ticaret açığını indirmeye kararlıyız  - EkonomiBakan Bolat'tan dış ticarette kararlılık mesajıBitcoin rekora koşuyor! 1 saatte 5 bin dolarlık rüzgâr - EkonomiBitcoin'de 1 saatte 5 bin dolarlık rüzgâr300 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar - Ekonomi300 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlarPatron çıldırdı! Ahmet Yüce, tüm işçilerine 29 maaş ikramiye verdi  - EkonomiTüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdiBorsada dönüş ne zaman? İşte en çok düşen hisseler… - Ekonomiİşte en çok düşen hisseler…5 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Oto gaz 22 liraya dayandı - EkonomiTabela gece yarısı değişti! Akaryakıta bir zam daha
Sonraki Haber Yükleniyor...