TÜRK-İŞ'ten "Hayal kırıklığı" çıkışı! Hükümetin zam teklifine ilk tepki

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için ilk teklifini sundu. Teklif işçi tarafını memnun etmezken, bugünkü toplantı sonrası kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan "Hayal kırıklığı" çıkışı geldi. İşte detaylar...

600 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri sürüyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta TÜHİS'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Bugün ise taraflar tekrar bir araya gelirken, hükümet ilk teklifini sundu.

TÜRK-İŞ: KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Kamu işvereni temsilcisi TÜHİS, ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 zam önerdi. Ancak teklif işçi temsilcilerini hayal kırıklığına uğrattı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklif sonrası yaptığı açıklamada "Bunu kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ'TEN GREV RESTİ

Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Verilen teklif, işçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ve grev süreçleri önümüzde. Sayın Bakan’a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız. Enflasyonun sebebi işçi ve memur maaşları değil. Bu ücretleri enflasyona bağlamak haksızlık!" dedi.

İlgili Haber 50 milyar TL ciro hedefleniyor! Esnaf o güne odaklandı

KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.