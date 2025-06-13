600 bin kamu işçisi bekliyor! İlk zam teklifi belli oldu

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde ilk teklif verildi. Kamu işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS, ilk zam teklifini bugün işçi tarafına sundu.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 16 ZAM TEKLİFİ

Buna göre Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.

Söz konusu teklif TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından değerlendirilecek.

TÜRK-İŞ "VERİLEN TEKLİFE BAKACAĞIZ" DEMİŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, dün düzenlediği basın toplantısında, “Verilen teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne verdiler onu değerlendireceğiz. Bu ilk teklif olduğu için oranı bilmiyoruz, teklif geldikten sonra açıklama yapacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.