Türk rujları dünya kadınlarını renklendirdi! İhracatında 22,6 milyon dolarlık fazla

Türk kozmetik sektörü büyümesini sürdürürken, 2021-2025 döneminde ruj ihracatı 164,7 milyon dolara ulaştı. Ruj ticaretinde 22,6 milyon dolarlık fazla verilirken, Türk rujlarının en çok ihraç edildiği ülke Suudi Arabistan oldu. Göz makyajı ürünlerinde ise ithalat ihracatı geride bıraktı.

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Türk kozmetik sektörü her yıl ortalama yüzde 10 büyürken ihracatını da artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021-2025 döneminde ruj ve göz makyajı ürünlerinde 381,5 milyon dolarlık ihracat, 487,8 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu dönemde ruj ihracatı 164,7 milyon dolar, ithalatı ise 142 milyon dolar oldu. Böylece ruj ticaretinde 22,6 milyon dolarlık fazla verildi.

İLK SIRADA SUUDİ ARABİSTAN VAR

Ruj ihracatında 16,1 milyon dolarla Suudi Arabistan ilk sırada yer alırken Irak 14,5 milyon dolar, ABD ise 9,5 milyon dolarla onu takip etti.

Göz makyajı ürünlerinde ise 216,9 milyon dolarlık ihracata karşılık 345,8 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu ürünlerde en fazla ithalat 98 milyon dolarla İtalya’dan yapılırken Almanya 70,3 milyon dolar, Çin 62 milyon dolarla sıralandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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