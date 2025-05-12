Makyaj yaparken göz sağlığınızdan olmayın! Uzmanı uyardı: Göz makyajında yapılan hatalar körlüğe kadar götürebilir

Bilinçsiz kozmetik ürün kullanımı ve hijyen eksikliği göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, makyaj ürünlerinin doğru kullanımına ve hijyen kurallarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Kozmetik ürünlerin özellikle göz çevresinde dikkatsizce kullanılması; enfeksiyon, alerji ve hatta kalıcı göz hastalıklarına yol açabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, makyaj ürünlerinin paylaşılmaması gerektiğini, kullanım sürelerinin ise genellikle 3-4 ayla sınırlı olduğunu belirtti. Op. Dr. İpçioğlu, özellikle eyeliner ve göz kalemi gibi ürünlerin gözün iç kısmına uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

MAKYAJ ÜRÜNLERİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Op. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, makyaj ürünlerinin hijyen kurallarına uygun kullanılmaması durumunda ciddi göz hastalıklarının ortaya çıkabileceğini belirtti. Makyaj malzemelerinin başkalarıyla paylaşılmasının büyük bir risk oluşturduğunu vurgulayan İpçioğlu, “Özellikle enfeksiyon geçiren bir kişiyle ürün paylaşmak, aynı mikroorganizmaların sizin gözünüze de bulaşmasına neden olabilir” dedi.

3-4 AY SONRA BAKTERİ ÜREMEYE BAŞLIYOR

Makyaj ürünlerinin ömrünün sınırlı olduğuna dikkat çeken İpçioğlu, “Açılan bir ürün en geç 3 ila 4 ay içinde tüketilmelidir. Aksi halde bakterilerin üremesi kaçınılmazdır. Bu bakteriler göz enfeksiyonlarına, tahrişe ve hatta cilt hastalıklarına neden olabilir” ifadelerini kullandı. Kullanım süresi dolan ürünler her ne kadar yarı dolu olsa da atılmalıdır.

GÖZÜN İÇ KISMINA ÜRÜN SÜRMEK ÇOK TEHLİKELİ

Kirpik diplerine eyeliner veya göz kalemi uygularken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de ürünün gözün iç kısmına temas etmemesi. İpçioğlu, “Gözyaşı üretimine katkıda bulunan meibomian bezleri göz kapağının iç kenarında bulunur. Bu bölgeye makyaj uygulanması, bezlerin tıkanmasına ve gözyaşı kalitesinin bozulmasına neden olur. Bunun sonucunda batma, yanma, kızarıklık ve arpacık gibi rahatsızlıklar gelişebilir” uyarısında bulundu.

ALERJİK YAPIYA SAHİPSENİZ HER ÜRÜNÜ DENEMEYİN

Alerjik bünyeye sahip bireylerin kozmetik ürünleri denerken dikkatli olması gerektiğini söyleyen İpçioğlu, “Birden fazla ürün alındıysa, hepsi aynı anda kullanılmamalı. Ürünler tek tek denenmeli ve cilt reaksiyonu izlenmeli. Alerjiye neden olmayan ürünlerle devam edilmelidir” dedi.

UYGULAMA YÖNÜ ÖNEMLİ: İÇTEN DIŞA DOĞRU SÜRÜN

Göz makyajı yapılırken, rimel, kalem veya far gibi ürünlerin uygulama yönünün de önemli olduğunu söyleyen uzman, “Ürünler gözden dışarıya doğru uygulanmalı. Böylece fırça veya aplikatörün korneaya temas etme riski azaltılır. Herhangi bir ürün göze batarsa, göz hemen bol suyla yıkanmalı ve rahatsızlık devam ederse mutlaka bir göz hekimine başvurulmalıdır” açıklamasında bulundu.