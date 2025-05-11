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Gece neden acıkırız? Bilinçsiz atıştırma sağlığın düşmanı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gece neden acıkırız? Bilinçsiz atıştırma sağlığın düşmanı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geceleri sık sık acıkıyor musunuz? Gece yarısı bastıran açlık hissi hemen hemen herkesin yaşadığı bir durum. Ancak bu saatlerde yenilen atıştırmalıklar sağlığı ciddi derecede tehlikeye sokuyor.

Geceleri geç saatlerde tercih edilen atıştırmalıklar sağlığı tehlikeye sokuyor. Uzmanlar, geceleri atıştırmalıkların vücut ritmini bozmadan açlığı bastıracak şekilde tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

GECE NEDEN ACIKIRIZ?

Gece geç saatlerde bastıran atıştırma isteği gün boyunca yetersiz kalori alımı, uyku eksikliği, stres gibi duygusal tetikleyiciler veya vücudun susuz kalmasından kaynaklanabilir. Bu durumlar açlık hissini ortaya çıkarırken, sağlıklı tercihler gıdalar tüketilmediğinde uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açıyor.

Gece neden acıkırız? Bilinçsiz atıştırma sağlığın düşmanı! - 1. Resim

SAĞLIKLI GECE ATIŞTIRMALIKLARI TÜKETİN

Gece geç saatlerde hissedilen açlık hissini bastırmak için vücudun ritmini bozmayan yoğurt, haşlanmış yumurta, havuç, humus, az yağlı patlamış mısır, kavrulmuş badem, badem ezmeli muz, ananas, süzme peynir, kivi ve bitter çikolata tüketilmesi öneriliyor.

Gece neden acıkırız? Bilinçsiz atıştırma sağlığın düşmanı! - 2. Resim

AÇLIĞI BASTIRACAK ŞEKİLDE YİYİN

Uzmanlar gece ortaya çıkan açlık hissi için sağlıklı gece atıştırmalıklarını açlığı bastıracak şekilde tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Tam doygunluk hissinin ise çeşitli sağlık sorunlarına yol açacağını belirtiyor.

Gece neden acıkırız? Bilinçsiz atıştırma sağlığın düşmanı! - 3. Resim

GECE NE TÜKETİLMELİ?

Meyveli Yoğurt: Probiyotik açısından zengin olan yoğurt, meyvelerle birlikte tüketildiğinde hem sindirim sistemini destekler hem de tatlı isteğini bastırır. Bu karışık, tokluk hissi sağlarken sabaha kadar rahat bir uyku uyumaya yardımcı olur.

Haşlanmış Yumurta: Düşük kalorili ve yüksek proteinli haşlanmış yumurta, gece acıkmalarının dengeleyici gıdası olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda haşlanmış yumurta kan şekerini dengede tutarak uyku kalitesini de olumlu yönde etkiliyor.

Gece neden acıkırız? Bilinçsiz atıştırma sağlığın düşmanı! - 4. Resim

Kavrulmuş Badem: Magnezyum ve melatonin açısından zengin olan badem, hem tokluk hissi verir hem de derin uykuyu kolaylaştırabilir. 

Badem Ezmeli Muz: Muz ile badem ezmesinin karışımı, hem enerji verir hem de tatlı isteğini bastırır.

Kivi: İltihap karşıtı özellikleriyle bilinen kivi, düşük kalorili yapısıyla gece saatleri için en uygun meyvelerden biridir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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