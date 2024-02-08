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    • Türkiye, F-16'ların modernizasyonu için ABD'li şirketle anlaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türkiye, F-16&#039;ların modernizasyonu için ABD&#039;li şirketle anlaştı
    F-16, ABD, Türk Silahlı Kuvvetleri, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu için ABD'li savunma şirketi Northrop Grumman ile anlaştı. Anlaşma kapsamında Türkiye'ye 150'den fazla yeni elektronik harp sistemi teslim edilecek.

    Türkiye'nin, F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu için ABD'li Northrop Grumman şirketiyle anlaştığı iddia edildi. Anlaşma kapsamında şirketin en son elektronik harp paketiyle F-16'ların kapsamları yükseltilecek.

    ŞİRKETİN İLK BÜYÜK SATIŞI

    Ekonomim'de yer alan habere göre; Northrop Grumman Başkan Yardımcısı James Conroy, Ankara'nın kararının şirketin ilk büyük yabancı askeri satışı olduğunu söyledi. Conroy, 30 Ocak'ta verdiği bir röportajda, "Türkiye'ye F-16'ları ve yeni uçakları için 150'den fazla sistemi teslim edeceğiz ve mevcut F-16 filosunu modernize edeceğiz" dedi.

    ABD HAVA KUVVETLERİ DE AYNI SİSTEMİ KULLANIYOR

    IVEWS olarak adlandırılan sistem, F-16’nın modern radyo frekanslarını kullanarak tehditlere karşı koymasına ve daha gelişmiş sensörler ile silahları bulup imha etmesini sağlıyor. ABD Hava Kuvvetleri de 2019’da F-16’nın yeni elektronik harp sistemi için bir tasarım prototipi oluşturmaya başlamak üzere Northrop Grumman’ı seçmişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    F-16ABDTürk Silahlı Kuvvetleri
    Haberler > Ekonomi > Türkiye, F-16'ların modernizasyonu için ABD'li şirketle anlaştı
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