Türkiye, F-16'ların modernizasyonu için ABD'li şirketle anlaştı

Türkiye, F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu için ABD'li savunma şirketi Northrop Grumman ile anlaştı. Anlaşma kapsamında Türkiye'ye 150'den fazla yeni elektronik harp sistemi teslim edilecek.

Türkiye'nin, F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu için ABD'li Northrop Grumman şirketiyle anlaştığı iddia edildi. Anlaşma kapsamında şirketin en son elektronik harp paketiyle F-16'ların kapsamları yükseltilecek.

ŞİRKETİN İLK BÜYÜK SATIŞI

Ekonomim'de yer alan habere göre; Northrop Grumman Başkan Yardımcısı James Conroy, Ankara'nın kararının şirketin ilk büyük yabancı askeri satışı olduğunu söyledi. Conroy, 30 Ocak'ta verdiği bir röportajda, "Türkiye'ye F-16'ları ve yeni uçakları için 150'den fazla sistemi teslim edeceğiz ve mevcut F-16 filosunu modernize edeceğiz" dedi.

ABD HAVA KUVVETLERİ DE AYNI SİSTEMİ KULLANIYOR

IVEWS olarak adlandırılan sistem, F-16’nın modern radyo frekanslarını kullanarak tehditlere karşı koymasına ve daha gelişmiş sensörler ile silahları bulup imha etmesini sağlıyor. ABD Hava Kuvvetleri de 2019’da F-16’nın yeni elektronik harp sistemi için bir tasarım prototipi oluşturmaya başlamak üzere Northrop Grumman’ı seçmişti.