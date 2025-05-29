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Türkiye'de bir ilk! Elektrik sayaçları uzaydan okunuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;de bir ilk! Elektrik sayaçları uzaydan okunuyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege bölgesindeki beş büyük şehirde 6,2 milyon aboneye hizmet veren ADM-GDZ Elektrik Grubu, kırsal bölgelerde uydu destekli sayaç okuma sistemini devreye soktu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ DENİZLİ - Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa’da yaklaşık 6,2 milyon tüketiciye elektrik hizmeti sunan ADM-GDZ elektrik dağıtım grubu, GSM kapsamasının yetersiz olduğu bölgelerde uydu destekli sayaç okumayı devreye aldı. ADM-GDZ Dağıtım Grubu Planlama ve Teknoloji Direktörü Meriç Ger, Türkiye’de ilk olan sistemin uydu üzerinde veri iletişimi ile sayaçların okunmasını sağladığını ifade etti. Bu sayede dağıtım şirketlerinin sahaya gitme ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Şirketin Bilgi Teknolojileri Direktörü Osman Marangoz da sistem için özel bir sayaca gerek olmadığını belirterek “GSM’in çekmediği ancak yaşamın ve enerji kullanımının devam ettiği yerlerde, uydu üzerinden haberleşme sağlayan özel modemler aracılığıyla sayaç verileri toplanıyor. Sistem, özel bir şirketin alçak yörüngeli yaklaşık 12 uydudan oluşan ağı kullanılarak gerçekleştiriliyor, yarım saatte bir okuma yapabiliyor” dedi.

KAYIP KAÇAK TESPİTİ

Osman Marangoz’un verdiği bilgiye göre kayıp kaçak oranları da bu yolla tespit ediliyor. Uzaktan sayaç okuma altyapısı, örneğin 2 tarımsal kullanıcı arasındaki verileri derleyip karşılaştırıyor. Birbiri arasında olağanüstü farklılık görülmesi halinde sistem otomatik olarak bayrak kaldırıyor. Böylece fiziksel denetim ihtiyacı doğuyor. Bu verilerle kayıp ve kaçakla mücadele daha verimli hale geliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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