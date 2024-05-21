Türkiye’den çıkma noktasına geldi... Çelik devinden antidamping çağrısı

Avrupa Birliği'nin paslanmaz çelik sektöründeki 50'ye yakın firmaya kapılarını kapatmasının ardından Türkiye'deki tek satıcı POSCO ASSAN TST de düşük vergiler sebebiyle havlu atmak üzere. Türkiye'den çıkma noktasındaki çelik devi antidamping çağrısı yaptı.

ÖMER TEMUR'ÜN HABERİ - Türkiye’de son dönemde paslanmaz çelik sektöründe hareketli günler yaşanıyor. AB Türkiye’de 50’ye yakın firmaya kapıyı kapatırken, tek satıcı olan POSCO ASSAN TST ise düşük vergiler sebebiyle havlu atmak üzere.

Dünya, paslanmaz çelik ithalatında Çin, Endonezya ve Tayvan’a yüzde 58’e varan oranlarda korunma tedbiri uygularken Türkiye dampingli ve ikinci kalite ürünün ülkeye girişine sadece yüzde 12 vergi uyguluyor. Bunun Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne ABD’ye ürün satamayan Asya’nın açık pazarı hâline getirdiğini belirten Kibar Holding’in CEO’su Haluk Kayabaşı sektördeki haksız rekabetin önüne geçme çağrısı yaptı.

Kayabaşı, POSCO ASSAN TST’nin faaliyete geçmesinden önce, çelik servis merkezlerinin Avrupa’dan ve Asya’dan aldıkları ikinci kalite malzemeyi işleyip iç pazara yüksek kâr marjlarıyla sattıklarını, 2013’te yerli üretimin başlamasıyla kâr marjları düştüğü için karşı cephe aldıklarını kaydetti.

Kayabaşı, “Çelik servis merkezleri POSCO ASSAN TST’den aldıkları yüksek kalitedeki ürünleri son yıllarda yerli üreticilere tedarik etmek yerine ihraç etmeyi tercih etti. Çin ve Endonezya’dan aldıkları kalitesiz ve dampingli ürünleri, hatta POSCO ASSAN TST’nin üretiminde bulunmayan ürünleri dahi POSO ASSAN / Türk menşeli gibi göstererek Avrupa Birliği’ne ihraç ettiler. Avrupa Birliği, kendi üreticilerinden gelen şikâyetler üzerine konuya ilişkin Ağustos 2023’te soruşturma başlattı. Bunun sonucunda AB 50 firmaya ceza uyguladı. Türkiye bir yıla yakın süre AB’ye ihracat yapamaz hâle geldi” diye konuştu.

YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Türkiye’nin yıllık soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik tüketiminin son 10 yılda 350-400 bin ton civarında seyrettiğine dikkati çeken Kayabaşı, “POSCO ASSAN TST olarak 300 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Yatırımlarımızı artırıp kapasitemizi 600 bin tona, sonra da bir milyon tona çıkmayı hedefliyorduk. Ancak pazardaki dinamikler beklediğimiz gibi olmadı. 10 yılda 200 milyon dolar zarar ettik. 2023’te kapasitemizin sadece yüzde 45’lik kısmını kullandık. Bunun 97 bin 667 tonu (yüzde 75) yurt içi satışlara, 32 bin 372 tonu ise ihracata gitti. 2023’teki zararımız 67 milyon dolar. Bu şartlarda Uzak Doğu ülkeleri ve Endonezya ile rekabet şansımız yok” ifadelerini kullandı.

Antidamping çağrısında bulunan Kayabaşı şunları kaydetti:

“İç talebe cevap veren nitelikli üretimimiz, ikinci kalite çeliği yüksek kâr marjıyla satanların düzenini bozuyor. Haksız rekabete karşı tedbir alınmazsa yerli üretim tükenecek, kaynak israf edilecek, ekonomi zarar görecek. Gümrük vergisiyle ilgili artış talebimiz yok ancak Çin, Endonezya ve Tayvan’daki bazı firmalara karşı tedbir alınmasını talep ediyoruz. Eğer biz olmazsak Uzak Doğu firmaları ürünlerini yüzde 50 pahalıya satar. Ama nereye kadar dayanırız bilmiyorum. Sene sonuna kadar üretime devam ederiz. Böyle giderse yıl sonunda üretimi devam ettirme niyetimiz yok.”

3 MİLYAR DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNE GEÇTİ

Güney Koreli POSCO ve Kibar Holding ortaklığıyla 2011’de kurulan POSCO ASSAN TST Çelik Sanayi A.Ş., 2013’ten buyana Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. 350 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen firma, bugüne kadar 2 milyon ton üzerinde yüksek kaliteli paslanmaz çelik üreterek, 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma bu üretimle 3 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçti.