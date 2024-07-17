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Türkiye'nin 35 yıllık sanayi devi resmen iflas etti

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Türkiye&#039;nin 35 yıllık sanayi devi resmen iflas etti

Ekonomi Haberleri

Konya'da 35 yıldır üretim yapan sanayi kuruluşu Pakpen içinde bulunduğu darboğazdan kurtulamadı. Yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin ton yalıtım malzemesi üreten şirket resmen iflas etti. Firmanın binası ve fabrikası Bagen'e satıldı.

İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşları arasına giren, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Pakpen iflas etti. 

EN BÜYÜK KURULUŞLARDANDI

Pakpen, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 300 bin metrekarelik entegre tesisleri en büyük kuruluşların başında yer alıyordu. Şirket; kapı, pencere, boru, bahçe ve PVC gibi bir bina için gerekli olan birçok malzemeyi bir arada üretebiliyordu. 

DEV ÜRETİM KAPASİTESİ VARDI 

Pakpen yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin metreküp yalıtım malzemesi, günlük 1000 adet kompozit oda kapısı üretiyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP YAZMIŞTI 

Ekonomik krizden tüm uğraşlarına rağmen kurtulamayan Pakpen’in kurucusu merhum Mehmet Tuza, şirketin ayakta kalması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmıştı. Tuza; "Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım" ifadelerini kullanmıştı. 

İŞÇİLER HAKLARINI ALAMADI 

Pakpen, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 50’ye yakın ülkeye ihracat yaparak adını duyurmuştu. Pakpen’in Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin girişinde yer alan fabrikası ve idari binası Konyalı firma Bagen’e satıldı. Pakpen’den 1800 işçinin haklarını alamadığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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