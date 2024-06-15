Türkiye'nin dev fabrikasında üretim durdu! 430 işçi izne çıkarıldı

Dünyaca ünlü lastik üreticisi Goodyear, Kocaeli'deki fabrikasında siparişlerin azalması nedeniyle üretimi geçici olarak durdurdu. Fabrikadaki 430 kişi zorunlu yıllık izne çıkarıldı.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Goodyear, İzmit fabrikasında dikkat çeken bir karar aldı. Dev fabrikada üretim 1 Haziran itibarıyla durduruldu.

SİPARİŞLER AZALINCA ÜRETİME ARA VERİLDİ

Üretimin durdurulması nedeniyle fabrikada çalışan 430 işçi zorunlu yıllık izne çıkarıldı. Fabrika yetkilileri siparişlerin azalması nedeniyle üretime ara verildiğini belirtti.

GELECEK YILIN İZİNLERİ KULLANILDI

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada çalışan 430 işçinin, üretimin olmaması ve yıllık bakım gerekçesiyle izne çıkarıldığı ifade edildi. Fabrikada çalışan işçilerden yıllık izni 20 gün olanlar gelecek yıldan 6 gün izin kullandı. 20 günden fazla izni olanlar sadece bu yılın izinlerini kullanabildi.