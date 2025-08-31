Türkiye’nin dijital karnesi 100 üzerinden 7! Dönüşemiyoruz

ÖMER TEMÜR - Şirketlerin rekabette ayakta kalabilmesi için dijital dönüşüm kritik rol oynuyor. Bu dönüşümü gerçekleştiremeyen firmalar ise oyun dışı kalıyor. Ancak Türkiye’de şirketler için tablo hiç de iç açıcı değil. 90’dan fazla ülkede 7 bin çalışanı ile faaliyet gösteren iş uygulamaları şirketi IFS tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de uçtan uca dijitalleşen firmaların oranı yüzde 7 ile sınırlı kalırken yüzde 50 dijitalleşen firmaların oranı ise yüzde 30 oldu.

IFS Türkiye CTO’su Barış Özkan, özellikle KOBİ tarafında sıkıntı olduğunu belirterek, “Türkiye KOBİ ülkesi olduğu için dönüşüm maalesef yeterince kavranamıyor. Dönüşüm bir yazılım, sunucu ve alt yapı meselesi değil. ‘En iyi yazılımla bu iş olur’ sanıyorlar. Oysa süreçleri dönüştürmeniz gerekiyor. Dolayısıyla kültürel dönüşüm gerekiyor” dedi.

Dönüşümde insan kaynağının rolüne dikkat çeken Özkan, “Türkiye’nin insan kaynağı anlamında potansiyeli var ancak onu içeride tutamıyoruz” ifadelerine yer verdi.

IFS olarak endüstriyi dönüştürdüklerini dile getiren Özkan şöyle devam etti: Üretim, enerji, savunma sanayii, telekomünikasyon, otomotiv, inşaat ve taahhüt ve servis alanlarında faaliyet gösteren şirketler için yapay zekâ destekli Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) ve Saha Servis Yönetimi (FSM) gibi kurumsal iş uygulamaları geliştiren ve uygulayan bir şirket olarak hizmet veriyoruz. Türkiye’de hizmet verdiğimiz alanlarda ilk üçteyiz. Şirketlerin dijital dönüşümün avantajlarından faydalanarak kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmesini ve sürdürülebilir başarılar kazanmasını hedefliyoruz. Satış süreçlerinde yüzde 90, üretimde ve satın alma süreçlerinde yüzde 30 verimlilik artışı sağlıyoruz.

Yapay zekâyı endüstriye entegre etmek için çalıştıklarını vurgulayan Özkan, “IFS kendini bir yapay zekâ şirketi olarak tanımlıyor. Bu alandaki yatırımlarla, iş uygulamalarımızın endüstriyel yapay zekâ yetenekleriyle otomasyon, tahmin ve optimizasyon yeteneklerini geliştirdik. İkinci yaklaşımımız ise çözümlerin uygulamanın içinde gömülü olması. Bu kapsamda doğru teknisyenin doğru işe en verimli şekilde atanmasını otomatikleştirmek için PSO; üretim tesislerinin enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmanın yollarını belirlemek için veri kullanımı; geçmiş verilere ve eğilimlere dayalı iş fırsatı tahmini; küresel şirketlerin yeni pazar genişlemelerini simüle etmelerini sağlamak için What If Scenario Explorer gibi çözümler sunuyoruz” dedi.