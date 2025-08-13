Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 30 milyar lira verildi! TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun talep

30 milyar lira verildi! TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun talep

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
30 milyar lira verildi! TOBB Nefes Kredisi&#039;ne yoğun talep
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi kapsamında bir ayda 23 bin 515 firmaya yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığını bildirdi.

TOBB'dan Nefes Kredisi'ne ilişkin yapılan açıklamada, bu kredinin, KOBİ'lerin yaşadığı finansmana erişim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla temmuz ayında başlatıldığı anımsatıldı.

Yalnızca bir ay gibi kısa sürede 23 bin 515 firmaya Kredi Garanti Fonu öz kaynak kefaleti ve 8 banka işbirliğiyle yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Böylece belirlenen kredi limitine ulaşılarak başvuru süreci tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

"KREDİ TUTARININ ARTIRILMASI TALEBİMİZİ İLGİLİ MAKAMLARA İLETTİK"

Açıklamada, üretim ve ticaretin sürekliliği için KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle iş dünyamızın Nefes Kredisi talebinin karşılıksız kalmadığını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu uygulamanın hayata geçmesinde gösterdikleri duyarlı ve yapıcı yaklaşımlar için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e ve TCMB Başkanımız Sayın Fatih Karahan'a teşekkür ediyoruz. Nefes Kredisi'ne gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki talebimizi ilgili makamlara ilettik. Talebimiz olumlu karşılanırsa ilave limit de hızla KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacaktır. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü ekonomi demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi - EkonomiASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiZorlu mesai başladı! Saatte 4 bin 500 lira kazanıyorlar - EkonomiSaatte 4 bin 500 lira kazanıyorlarEmlak ofislerinde yeni dönem! Asılmaya başlandı, barkod da olacak - EkonomiYeni dönem başladı! Tek tek astılarİstanbul'da Yarısı Bizden'den en çok faydalanan ilçe: 5-6 yıl içinde sıkıntılı bina kalmayacak - Ekonomiİstanbul'da Yarısı Bizden'den en çok faydalanan ilçeErken kurudu, masrafı bile çıkarmadı! 250 kiloluk tarladan 80 kilo alınıyor - EkonomiErken kurudu, masrafı bile çıkarmadıHasat başladı, yeni mahsul Antep fıstığı tezgahlarda yerini aldı! Fiyatını duyan geri adım atıyor - EkonomiHasat başladı, tezgahlarda yerini aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...