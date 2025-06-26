Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin en verimli arazilerinde hasat başladı! Üretici mazot ve gübre fiyatlarından şikayetçi

Türkiye'nin en verimli arazilerinde hasat başladı! Üretici mazot ve gübre fiyatlarından şikayetçi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en verimli arazilerinde hasat başladı! Üretici mazot ve gübre fiyatlarından şikayetçi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin verimli tarım alanlarından Bafra Ovası’nda arpa ve buğday hasadı başladı. Kuraklıktan dolayı verimin düştüğünü belirten üreticiler, mazot ve gübre fiyatlarından dert yanarak, "Bu şartlarda üretici nasıl ayakta kalsın?" dedi. 

Sezonun ilk biçimi Barışköy Mahallesi’nde, üretici Bilal Arslan tarafından gerçekleştirildi. Hasadın başında konuşan Bilal Arslan, arpa ile buğdayın aynı anda biçilemediğini belirterek, "Önce arpa hasadı yapılır, yaklaşık 10 gün sonra buğday harmanı başlar" dedi.

Türkiye'nin en verimli arazilerinde hasat başladı! Üretici mazot ve gübre fiyatlarından şikayetçi - 1. Resim

REKOLTE DE DÜŞÜŞ VAR 

Barışköy Mahallesi üreticisi Arslan, yıllardır aynı arazide münavebe yapılmadan arpa ve buğday ekilmesinin toprağı yorduğunu ve verimin ciddi şekilde azaldığını vurguladı: "Geçmişte 600-700 kilo ürün aldığımız yerden bu yıl 400-500 kilo alabildik. Sulama imkanlarımız da sınırlı, bu da rekolteyi etkiliyor."

Türkiye'nin en verimli arazilerinde hasat başladı! Üretici mazot ve gübre fiyatlarından şikayetçi - 2. Resim

ÜRETİCİ MAZOT VE GÜBRE FİYATLARINDAN ŞİKAYETÇİ 

TMO’nun arpa alım fiyatını 11 TL, buğdayı ise 13 TL olarak açıkladığını hatırlatan Arslan, hemen ardından mazot ve gübreye gelen zamların üreticiyi zora soktuğunu belirterek, "Bir yandan fiyat açıklanıyor, öte yandan mazota 12 lira zam geliyor. Gübre fiyatları da yüzde 50 arttı. Bu şartlarda üretici nasıl ayakta kalsın?" diye konuştu.

"Buğdaydan önce umutlarımızı biçiyoruz" diyen Bilal Arslan, bölgedeki üreticilerin dayanma gücünün her yıl biraz daha azaldığını ifade ederek yetkililere destek çağrısında bulundu.

Türkiye'nin en verimli arazilerinde hasat başladı! Üretici mazot ve gübre fiyatlarından şikayetçi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan CHP içindeki kavgaya ilk yorum: Ürkmemek elde değil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Açılış ücreti 500 lira oldu! İBB'den deniz taksi ücretlerine yüzde 275 zam, işte yeni tarife - EkonomiİBB'den deniz taksi ücretlerine yüzde 275 zamTarlada hasat başladı! Üretici memnun, tezgahta kilosu 150 TL - EkonomiHasat başladı! Üretici memnun, tezgahta kilosu 150 TLTamamı organik, 25 bin ton üretiliyor... Avrupa sofralarına giren yağsız cipsin kilogramı 250 lira! - Ekonomi25 bin ton üretiliyor! Yağsız cipsin kilosu 250 liraAltın yatırımcısını yutkunduran tahmin! ABD'li banka tarih verdi - EkonomiAltın yatırımcısını yutkunduran tahmin!Suriyeliler döndü, fiyatlar çakıldı! Evler boş kalınca kiralar yüzde 30 düştü - EkonomiEvler boş kalınca kiralar yüzde 30 düştüTrump, "Berbat biri" dediği Powell'ın biletini kesti! Fed için o isim de konuşuluyor - EkonomiHakaretler yağdırmıştı! Ve Trump biletini kesti
Sonraki Haber Yükleniyor...