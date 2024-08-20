Türkiye'nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti

Pierre Cardin, LC Waikiki, ZARA gibi uluslararası markalarla çalışan Türkiye'nin önde gelen tekstil markalarından Fİ Triko, konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme tekstil devine 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Son dönemde ekonomide yaşanan çalkantılı dönem firmaları etkilemeye devam ediyor. Son gelişme ise Türkiye'nin ünlü tekstil devinde yaşandı. Birçok ünlü markayla çalışan Fi Triko, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Triko sektöründe 20 yıldan fazla tecrübeye sahip ve ihracat ağırlıklı çalışan firmaya, 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

AYLIK 70 BİN ÜRETİM KAPASİTESİ

Fİ Triko 1500 m²’lik alanda üretim yapıyor. Alman üretimi STOLL HP makinelerde günlük ortalama 2.500 adet, aylık ise 70.000 adet üretim kapasitesine sahip.

ÜNLÜ FİRMALARLA ÇALIŞIYOR

Firma, SEDEX, ICS, Pierre Cardin, LC Waikiki, ZARA gibi uluslararası markalarla çalışıyor ve etik denetimlere tabi tutuluyor. Ancak, yaşanan ekonomik dalgalanmalar, firmanın finansal yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştırdı. Konkordato süreci, bu zorlukları aşmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul, konkordato başvurularının merkezi haline gelmiş durumda. Fİ Triko’nun konkordato ilanı, şehirdeki ekonomik sıkıntıları bir kez daha gündeme taşıyor. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağını incelemek üzere üç kişilik bir komiser heyeti atadı.