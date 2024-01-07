Türkiye'ye siber kalkan! Tehditlere karşı yeni nesil tedbirler alınacak

7 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 10:26

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Türkiye, yeni nesil siber tehditler ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda güncellemeye gidecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2024-2028 yılları için hazırladığı Stratejik Plan taslağında, siber saldırıların etkilerinin giderek büyüdüğüne dikkat çekildi. Kritik altyapılara yönelik saldırıların, devletlerin ekonomik ve sosyal faaliyetlerini ciddi şekillerde etkileyebileceği ve hatta ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği belirtilen taslakta, özellikle enerji şebekeleri, iletişim ağları gibi kritik altyapıların siber saldırılara uğramasının, ülkeleri büyük risklerle karşı karşıya bırakabileceği hatırlatıldı. Türkiye’nin siber saldırılar ve dijital tehlikelere karşı alacağı yeni tedbirlere de yer verilen taslakla öncelikle, Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın yeni nesil siber tehditler ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde güncelleneceği belirtildi.

SİBER TEHDİT İSTİHBARATI

BTK’nın taslağına göre, siber tehdit istihbaratı edinimi ve paylaşımı süreçleri, kaynak çeşitliliğinin artırılması, yapay zekâ ve büyük veri analitiği uygulamalarının geliştirilmesi suretiyle güçlendirilecek, ulusal siber güvenliği tehdit edecek unsurların erken tespitine ve önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Ayrıca kritik altyapılarda bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmasına yönelik usul ve esaslar belirlenerek hayata geçirilecek. İhtiyaç duyulan alanlarda siber güvenlik standartları oluşturulacak. Yerli siber güvenlik ekosisteminin gelişmesi, millî çözümlerin yaygınlaşması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması sağlanacak.

AB’DEKİ İYİ UYGULAMALAR

AB’nin Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi (NIS2) ile siber güvenlik alanındaki yeni çalışmaları ve uluslararası alanda en iyi uygulamalar dikkate alınarak ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Ulusal siber güvenlik faaliyetlerinin en üst seviye koordinasyonu sağlanacak, bu çerçevede kurumlar arası iş birliğini tesis edecek etkin bir koordinasyon ve idare yapısı oluşturulacak.

ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

Ulusal ölçekte siber güvenlik teknik altyapısı güçlendirilecek, altyapının tüm unsurları arasında etkileşim artırılacak. Yerli ürünlerin uluslararası pazarda rekabetçi biçimde yer almalarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi desteklenecek. Siber güvenliğe yönelik test altyapıları güçlendirilecek. Başta kamu kurumlan olmak üzere yerli siber güvenlik ürünlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Türkiye’de siber güvenlik bilinci ve nitelikli insan kaynağı geliştirilecek. Siber güvenlik alanında nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve kariyer imkanlarının iyileştirilmesine yönelik programlara ağırlık verilecek. Siber güvenlik alanında yetkin işgücünün korunması amacıyla yeni iş modelleri oluşturulacak.