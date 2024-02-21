Türkiye'ye Somali karasularında tam yetki! Resmen onaylandı, iki ülke için dönüm noktası

Somali, Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, "Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek" dedi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise, "Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak" ifadelerini kaydetti.

Somali kabinesinin, Türkiye ile savunma işbirliği alanında imzalanan anlaşmayı onayladığı bildirildi. Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, X sosyal medya hesabından, ülkesinin, Türkiye ile olan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu.

'DÖNÜM NOKTASI'

İki ülke arasındaki anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Aweis, "Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek" ifadesini kullandı.

'ANLAŞMANIN DÜŞMANCA BİR AMACI YOK'

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da Türkiye-Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın Somali Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye ile yapılan anlaşmanın Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda işbirliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

'TÜRKİYE 10 YIL DENİZLERİMİZİ KORUYACAK'

İki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını açıklayan Mahmud, bu kuvvetlerin, Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Mahmud, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız" şeklinde konuştu,

Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğin diğer dünya ülkelerin verdiği destekten farklı olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı. Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.