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    • Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi! Savunma sanayisinde çalışacaklar, başvurular başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    SSB, Üniversiteli Gençler, İstihdam, Savunma Sanayisi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle üniversiteli gençleri savunma sanayisi alanında yetiştirmek için hazırlanan "Savunma Sanayii 101" ve "Savunma Sanayii 401" projelerinde başvurular başladı. Projelerde başarı elde edenler savunma sanayisi alanında istihdam edilecek.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB ve YÖK, savunma sanayisi alanında genç neferler yetiştirmek üzere iş birliğine gitti. İki kurum, Savunma Sanayii Akademi bünyesinde hazırlanan "Savunma Sanayii 101" ve "Savunma Sanayii 401" projelerini hayata geçiriyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, üniversitelerin birinci ve ikinci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin "Savunma Sanayii 101", araştırma üniversitelerinin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında eğitim gören öğrencilerin de "Savunma Sanayii 401" programına başvuru yapabileceğini bildirdi.

    Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi! Savunma sanayisinde çalışacaklar, başvurular başladı

    SAVUNMA SANAYİSİNDE İSTİHDAM EDİLECEKLER

    Üniversiteli gençler için tamamen ücretsiz olacak eğitim programlarını başarılıyla tamamlayan öğrencilerin, hem sertifika alacağını hem de bu eğitimleri üniversitelerinde kredili seçmeli ders olarak saydırabileceğini aktaran Görgün, ayrıca, programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin, savunma sanayisinde istihdam sürecinde avantaj elde edeceğini ifade etti.

    Görgün, gerekli şartları taşıyan gençlerin, "savunma101.ssa.gov.tr" ve "savunma401.ssa.gov.tr" internet sitelerinden başvuru yapabileceğine işaret ederek, "Projelerle, Türkiye Yüzyılı'nın ve geleceğin teminatı gençlerin, bu eğitimler sayesinde savunma sanayiine dair ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması, sektör profesyonelleri ile etkileşimlerinin sağlanması ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi! Savunma sanayisinde çalışacaklar, başvurular başladı

    "SAVUNMANIN YÜZYILI'NI GENÇLER İNŞA EDECEK"

    Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında sunulacak eğitim programlarının, gençlerin gelecek planlamalarında da önemli kaldıraç etkisi yapacağını belirten Görgün, şunları kaydetti:

    "SSB olarak ülkenin gelecek vizyonuna önemli katkılar sağlayacak bu önemli projeye üniversiteli gençlerin katılımları bekleniyor. Türkiye Yüzyılı, 'Savunmanın Yüzyılı' olacak. Savunmanın Yüzyılı'nı gençlerimiz inşa edecek. Geleceğimizin gençleri ve gençlerimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SSBÜniversiteli GençlerİstihdamSavunma Sanayisi
    Haberler > Ekonomi > Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi! Savunma sanayisinde çalışacaklar, başvurular başladı
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