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Haberler > Ekonomi > Ünlü şirkette zam krizi! Çalışanlar greve çıktı, fabrikada üretim durdu

Ünlü şirkette zam krizi! Çalışanlar greve çıktı, fabrikada üretim durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fransız kökenli raylı sistemler firması Alstom'un Bursa'da faaliyet gösterdiği fabrikasında maaş zammı konusunda anlaşma sağlanamadı. Zammı yetersiz bulan işçiler greve çıktı. 

Alstom'un Bursa'daki fabrikası için uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tarafların ortak noktada buluşamaması üzerine, fabrika çalışanları bugün sabah saatlerinde iş bırakma kararı aldı. Grev kararıyla birlikte fabrikanın üretim faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Ünlü şirkette zam krizi! Çalışanlar greve çıktı, fabrikada üretim durdu - 1. Resim

İŞÇİLER ZAMMI YETERSİZ BULDU 

İşçiler, maaşlarına yapılacak zammın yetersiz olduğunu ve sosyal haklarda iyileştirme taleplerinin karşılıksız kaldığını belirtiyor. Sendika yetkilileri, Alstom'un taleplere kulak vermesi halinde görüşmelere yeniden başlayabileceklerini ifade etti. Alstom yönetiminden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Ünlü şirkette zam krizi! Çalışanlar greve çıktı, fabrikada üretim durdu - 1. Resim

Ünlü şirkette zam krizi! Çalışanlar greve çıktı, fabrikada üretim durdu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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