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Üreticiler tepki göstermişti! Bakan Yumaklı'dan yaş çay alım fiyatına gelen eleştirilere cevap

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Üreticiler tepki göstermişti! Bakan Yumaklı&#039;dan yaş çay alım fiyatına gelen eleştirilere cevap
Tarım Ve Orman Bakanlığı, Yaş Çay, Haber

Ekonomi Haberleri

2024 yılı için yaş çay alım fiyatı 2 lira destekle birlikte 19 lira olarak açıklanması üreticilerin tepkisini çekmişti. Konu hakkında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır. Açıkçası beklentileri yüksek tutmayı tamamen siyasi bir şey olarak görüyorum. Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış ve çalışılmış makul bir alım fiyatı var." dedi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Bakanlık yaş çay alım fiyatının 17 lira, destekleme bedelinin ise 2 lira olduğunu duyurmuştu. 


Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

ÜRETİCİLER MEMNUN OLMADI

Ancak üreticiler yaş çay alım fiyatından memnun olmadı. Fiyatı yetersiz bulan çay üreticileri, revize istemişti. Konu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soruldu. Bakan Yumaklı, fiyatın maliyetlere göre hesaplandığını ve makul bir fiyat olduğunu söyledi. 

"MALİYETLERE GÖRE HESAPLANDI, FİYAT MAKUL"

AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Yumaklı, konu hakkında şunları söyledi: 

"Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır. Açıkçası beklentileri yüksek tutmayı tamamen siyasi bir şey olarak görüyorum. Şu an için bizim açıkladığımız fiyatla ÇAYKUR’un müdahale ya da alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir şey yok. Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış ve çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok ama geçen yıllarda da bu beklentiler çok çok daha yükseklere çekilmişti"

Düzenleyen:  - Ekonomi
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