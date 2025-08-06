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Üretim durdu, işçiler mağdur oldu! 350 kişi tazminatından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üretim durdu, işçiler mağdur oldu! 350 kişi tazminatından oldu
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İki ay önce üretimi durduran Damteks İplik Dokuma Fabrikası'nın çalışanları eylem hazırlığına başladı. Yönetimin tazminat sözünü yerine getirmediğini dile getiren 350 çalışan mağdur oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde faaliyet gösteren Damteks İplik Dokuma Fabrikası'nda çalışan 350 işçi, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek amacıyla fabrika önünde protesto yapmaya hazırlanıyor.

VERİLEN SÖZ TUTULMADI, 350 İŞÇİ MAĞDUR

Yaklaşık iki ay önce üretimi durduran Damteks İplik Dokuma Fabrikası'nın yönetiminin, çalışanlara tazminatlarının ödeneceğine dair verdiği sözü yerine getirmediği ve aradan geçen zamana rağmen 350 işçinin hakları olan tazminatlar hala ödenmediği ileri sürüldü.

Üretim durdu, işçiler mağdur oldu! 350 kişi tazminatından oldu - 1. Resim

EYLEM KARARI ALINDI

Uzun süredir beklemelerine rağmen alacaklarını tahsil edemeyen mağdur işçiler, seslerini duyurmak için harekete geçme kararı aldı. Protesto eylemi için hazırlık yapan işçiler, kamuoyunun desteğiyle yaşanan adaletsizliğin giderilmesini ve haklarının bir an önce teslim edilmesini talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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