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"Uyku apnesi olana ehliyet yok" iddiası yalanlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Uyku apnesi olana ehliyet yok&quot; iddiası yalanlandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücaedele Merkezi, uyku apnesi konan kişilere artık ehliyet verilmeyeceğine yönelik iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." denildi.

Dezenformasyonla Mücaedele Merkezi, uyku apnesi konan kişilere artık ehliyet verilmeyeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Dezneformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle: 

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.” iddiası  manipülasyon içermektedir. 

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslar; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir.

Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı  veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir.

Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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