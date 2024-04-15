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Haberler > Ekonomi > Vedat Işıkhan: İstihdam sayımız 147 bin kişi artarak tarihi zirvesini yeniledi

Vedat Işıkhan: İstihdam sayımız 147 bin kişi artarak tarihi zirvesini yeniledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vedat Işıkhan: İstihdam sayımız 147 bin kişi artarak tarihi zirvesini yeniledi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik verileriyle ilgili açıklamada bulundu. Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre; 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi." dedi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi oldu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,3 ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, verilerin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Işıkhan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre; 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz."

Vedat Işıkhan: İstihdam sayımız 147 bin kişi artarak tarihi zirvesini yeniledi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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