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Haberler > Ekonomi > TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Şubat ayında işsizlik 0,3 azaldı

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Şubat ayında işsizlik 0,3 azaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Şubat ayında işsizlik 0,3 azaldı

Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

İşsizlik oranı şubat ayında yüzde 8,7 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,3

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti
İşgücü 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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