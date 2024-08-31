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Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar'dan ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar&#039;dan ilk açıklama

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmeni olan Selçuk Bayraktar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Bayraktar, "Büyütülecek bir şey değil" dedi.

Türkiye'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.  İlk 100 listesinde 73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN VERGİ AÇIKLAMASI

Bayraktar'a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti. Konuyla ilgili Patronlar Dünyası'na konuşan Bayraktar, "Büyütülecek bir şey değil. Vergimizi ödemek vatandaşlık görevimiz. Biz de ülkesini seven her vatandaş gibi görevimizi yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar'dan ilk açıklama - 1. Resim

Selçuk Bayraktar

ÖDEDİKLERİ VERGİ 12 KAT ARTTI

Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2023'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler olurken, 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 12 katlık artış gerçekleşti.

Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı Baykar'ın geçen yılki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmişti.

Sıralamada üçüncü isim ise 480 milyon 80 bin 162,58 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5'inci sırada 323 milyon 300 bin 723,37 lira ile İpek Kıraç, 7'inci sırada ise 261 milyon 773 bin 294,9 lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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