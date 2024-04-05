Vestel Mobilite’nin hedefi milyar dolarlık şirket olmak, Fortune 500 listesine adını yazdıracak 

Türkiye ve Avrupa pazarında uzun yıllardır mobilite alanına yatırım yapan Vestel, bu alandaki çalışmalarını ‘Vestel Mobilite’ organizasyonu altında sürdürecek. Şirket, önümüzdeki üç yılda piyasa değerini milyar doların üzerine çıkararak Global Fortune 500 listesine giren ilk Türk teknoloji şirketi olmayı hedefliyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Vestel CEO’su Ergün Güler, yıllık ortalama yüzde 30 büyüyeceği öngörülen elektrikli araç sektöründe, şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya enerji depolama sistemleri alanlarına odaklanacağını söyledi. Güler “2023 sonu itibarıyla elektrikli araçların, satılan yeni araçlardaki oranı yüzde 12 seviyesinde. Yani yılda 90 milyon araç satıldığını varsayarsak bunun 10 milyon civarındaki bölümünü elektrikli araçlar oluşturuyor. 2030’da bu oranın yüzde 40-45 seviyelerine çıkacağı ve 225 milyon araca ulaşılacağı öngörülüyor. Elektrikli araç komponentleri pazarının da 2030 itibariyle yaklaşık 440 milyar dolar seviyesine gelmesi bekleniyor. Şarj soketi sayısının da 124 milyon adet seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor, bu da yaklaşık 42 milyar dolar anlamına geliyor” dedi.

30'A YAKIN ÜLKEYE İHRACAT

Elektrikli şarj cihazlarında dünyada en geniş portföye sahip 3 şirketten biri olduklarını ifade eden Güler “Vestel olarak Türkiye’nin en büyük EVC üreticisi ve ihracatçısıyız. Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya başta olmak üzere 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Eksponansiyel büyüme beklediğimiz alanlardan mobilite ve enerji depolama çözümlerine uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Bu alanda ilk 75 kwh ve 300 kwh’lık ürünlerini pazara sunan Vestel, 2024’te 5 mwh’lik güneş enerji santralleri için kullanılacak depolama ünitelerini pazara sürecek. 2024’te 720 kW’lık, 2025’te ise 1 MW güç çıkışı sunan EVC’lerin satışına hazırlanan Vestel bu sayede elektrikli filo araçlarına da hizmet verebilecek. Ayrıca araç içi ekran çözümleri, elektronik kontrol üniteleri, güç elektroniği ve bağlantılı araç çözümleri, AR-GE, tasarım ve üretimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir otomotiv çözümleri yelpazesi sunuyoruz. Hedefimizi üç yıl içerisinde milyar dolarlık bir şirket olmak. Bunin için ortaklıklara açığınız. Çinli bir şirket ile iş birliği için görüşüyoruz. Hedefimizi Global Fortune 500 listesine giren ilk Türk teknoloji şirketi olmak” diye konuştu.