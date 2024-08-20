Volvo, Türkiye'de artık sedan araç satmayacak mı? Firmadan yeni açıklama geldi

Volvo Car Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, "Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" demişti. Emiroğlu'nun bu sözleri "Volvo Türkiye'de sedan satışını sonlandırdı" şeklinde algılanırken, firmadan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

İsveçli otomotiv şirketi Volvo, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Volvo Car Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, gümrük vergilerindeki güncelleme nedeniyle Türkiye'de sedan araç satışı yapmayacaklarını duyurmuştu.

Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin’de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" demişti.

VOLVO TÜRKİYE'DEN KARARA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

Emiroğlu’nun bu açıklaması Volvo’nun sedan modellerini artık Türkiye’de satışa sunmayacağı şeklinde yorumlanırken, otomotiv devinden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Firma söz konusu kararın sedan satışına son vermek değil, ara vermek olduğunu belirtti.

Volvo Türkiye’den yapılan açıklama şöyle:

"Volvo Cars, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Bu doğrultuda mevcut süreçlerini iyileştirmeye odaklanan marka, 2025 yılı için iklim eylem planı ve döngüsel ekonomi alanında çalışmalara devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla global satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden olmasını planlayan Volvo Cars, otomobil başına düşen karbon ayak izini de yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

"SEDAN SATIŞINA ARA VERİLDİ"

Bu vizyon çerçevesinde Volvo Cars, sedan modellerinin global üretimini Avrupa pazarı için çok daha önce açıklanan üretim planı çerçevesinde 2024 itibariyle bitirme kararı almıştır. Volvo Car Türkiye de bu üretim planına istinaden müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde otomobil stokunu inşa etmiştir.

Satışı Türkiye’de bir süre daha devam edecek olan sedan modellerin yerini ise gelecekte elektrikli versiyonları alacaktır. Bu doğrultuda sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi söz konusudur."