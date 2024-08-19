Volvo'dan flaş karar! Artık bu modelleri Türkiye'de satmayacak, işte nedeni

Volvo Türkiye'den flaş bir karar geldi. Otomotiv devi gümrük vergilerini gerekçe göstererek Türkiye'de sedan modellerin satışını durduracağını açıkladı. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, "Sedan modellerimiz Çin’de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

İsveçli otomotiv devi Volvo, Türkiye için dikkat çeken bir karara imza attı. Volvo Car Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, Türkiye'de sedan araç satışıyla ilgili aldıkları kararı açıkladı.

VOLVO, TÜRKİYE'DE SEDAN ARAÇ SATIŞINI NEDEN DURDURUYOR?

Habertürk'te yer alan habere göre, Volvo, Türkiye'de sedan araç satışını durduruyor. Firma gerekçe olarak yüksek gümrük vergilerini gösterdi.

ELEKTRİKLİ SEDAN MODELLER BEKLENİYOR

Markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlatan Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

ÇİN'DEN İTAL EDİLEN TÜM ARAÇLARA EK VERGİ

Daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Temmuz 2024'ten itibaren Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli olmuştu.