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    Yabancı yatırımcı Türkiye’ye akacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) Stratejisi kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm için uygun ortam oluşturulacak, yabancı yatırımcının önündeki engeller kaldırılarak projeler teşvik edilecek. Türkiye’nin yabancı yatırımlardan 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay alması sağlanacak.

    Yabancı yatırımcı Türkiye’ye akacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Türkiye, uluslararası doğrudan yatırımlardan daha fazla pay alabilmek için yeni bir eylem planını hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) Stratejisi’ne dair beş yıllık eylem planı hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından hazırlanan ve kamuoyu görüşüne açılan yeni strateji taslağı ile küresel UDY projelerinin 2028 yılında yüzde 1,5’e çıkarılması, doğrudan yatırımların payının ise yüzde 12’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için yatırım gündemini etkileyen küresel eğilimler ve uluslararası yatırımcıların yer seçim kriterleri göz önünde bulundurularak Yatırım Ortamı Rekabetçiliği, Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm, Küresel Tedarik Zinciri ve Nitelikli İnsan Kaynağı olmak üzere beş temel politika alanı belirlendi.

    YATIRIMLAR İÇİN YENİ HEDEFLER

    Yeni yol haritasına göre UDY profillerine uygun yatırımların ülkemize çekilmesi için hedef odaklı tanıtım yapılacak. Türkiye ekonomisinin ikiz (yeşil ve dijital) dönüşümü için uygun yatırım ortamı oluşturulacak. Yatırımcılara arazi tahsis süreçleri kolaylaştırılacak, bürokratik engeller kaldırılacak. Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek, fiziksel ve dijital altyapı güçlendirilecek. 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojileri, nesnelerin interneti, yapay zekâ, büyük veri, kuantum, siber güvenlik, akıllı ulaşım ve artırılmış gerçeklik gibi gelişen teknoloji alanlarında ekosistemin geliştirilmesi sağlanacak. Türkiye’deki mevcut uluslararası yatırımcılar ile yerel tedarikçi firmaların iş birlikleri geliştirilerek yerel firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonu artırılacak.

    GELECEĞİN MESLEKLERİNE ODAKLANILACAK

    Türkiye’nin ikiz dönüşüm çerçevesinde ihtiyaç duyduğu nitelikli beşerî sermayenin geliştirilmesi amacıyla da geleceğin mesleklerinin ortaya çıkardığı yeni çalışma modellerine uygun mevzuat çalışmaları yapılacak. Matematik, fen, teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitim ve istihdamının artırılmasını sağlayacak programlar geliştirilecek ve nitelikli UDY profillerinin ihtiyaç duyduğu yetkin AR-GE personelinin yetiştirilmesi sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin iş gücü piyasasına geçişleri kolaylaştırılacak. Yurt dışındaki nitelikli insan kaynağının ülkeye çekilmesi ve mevcut yeteneklerin elde tutulması için hedef odaklı çalışmalar yürütülecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YatırımPlanEkonomiTürkiye
    Haberler > Ekonomi > Yabancı yatırımcı Türkiye’ye akacak
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